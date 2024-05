Скандал в Мармарисе: британские туристы развеяли прах на пляже Узуняли

В популярном курортном городе Мармарис в Турции произошел скандальный инцидент: группа британских туристов устроила церемонию развеивания праха своих близких на пляже Узуняли.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain