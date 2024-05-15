Скандал в Мармарисе: британские туристы развеяли прах на пляже Узуняли

Британцы шокировали местных, развеяв прах на пляже Турции

В популярном курортном городе Мармарис в Турции произошел скандальный инцидент: группа британских туристов устроила церемонию развеивания праха своих близких на пляже Узуняли.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

Утром 14 мая, по данным турецкой газеты Turizm Ajansi, британские туристы провели церемонию в память о своих близких, погибших на родине, развеяв их прах в Эгейском море, поскольку они очень любили этот курорт.

Однако купающиеся с опаской отнеслись к ситуации, считая, что купание в воде с прахом может быть потенциально опасным для здоровья. В связи с этим окружной департамент здравоохранения Мармариса взял пробу воды на анализ, результаты которого пока не известны.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, особенно учитывая, что в Турции необходимо специальное разрешение на захоронение или развеивание праха. Для этого требуется обращаться к местным властям, получать разрешения и соблюдать определенные правила, такие как размещение праха в специально отведенных местах, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.