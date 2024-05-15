О чем говорит зев кошки: совсем не о том, что она хочет спать
Ветеринары рассказали о зеве у кошек
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Если ваша кошка часто зевает рядом с вами, это не обязательно свидетельствует о скуке. Давайте разберемся, что это поведение может означать в отношениях между кошкой и ее владельцем.
Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Причины, по которым кошки зевают:
- Подобно людям, кошки могут зевать, когда они устали и готовы ко сну
- Иногда кошки зевают, чтобы привлечь внимание своего хозяина.
- Зевота в присутствии хозяина может быть знаком доверия. Если ваша кошка часто зевает, когда вы рядом, это может означать, что она чувствует себя в безопасности и комфортно с вами.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru