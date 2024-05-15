О чем говорит зев кошки: совсем не о том, что она хочет спать

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Ветеринары рассказали о зеве у кошек

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Зоосфера » Кошки

Если ваша кошка часто зевает рядом с вами, это не обязательно свидетельствует о скуке. Давайте разберемся, что это поведение может означать в отношениях между кошкой и ее владельцем.

Ветеринары рассказали о зеве у кошек
Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Причины, по которым кошки зевают:

  • Подобно людям, кошки могут зевать, когда они устали и готовы ко сну
  • Иногда кошки зевают, чтобы привлечь внимание своего хозяина.
  • Зевота в присутствии хозяина может быть знаком доверия. Если ваша кошка часто зевает, когда вы рядом, это может означать, что она чувствует себя в безопасности и комфортно с вами.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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