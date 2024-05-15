О чем говорит зев кошки: совсем не о том, что она хочет спать

Ветеринары рассказали о зеве у кошек

0:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваша кошка часто зевает рядом с вами, это не обязательно свидетельствует о скуке. Давайте разберемся, что это поведение может означать в отношениях между кошкой и ее владельцем.

Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Причины, по которым кошки зевают:

Подобно людям, кошки могут зевать, когда они устали и готовы ко сну

Иногда кошки зевают, чтобы привлечь внимание своего хозяина.

Зевота в присутствии хозяина может быть знаком доверия. Если ваша кошка часто зевает, когда вы рядом, это может означать, что она чувствует себя в безопасности и комфортно с вами.