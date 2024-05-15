Интересные факты о старении кошек: как понять первые сигналы старения у кошек

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Когда начинается старость у кошек

1:35
Зоосфера » Кошки

Старение — это естественный процесс, и у кошек, как и у людей, оно происходит постепенно. В ветеринарной практике кошки считаются пожилыми, когда достигают возраста 7-10 лет. Однако это очень условная граница, поскольку многие кошки сохраняют высокий уровень активности и здоровья даже в возрасте 10-12 лет и старше.

Когда начинается старость у кошек
Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

В целом, можно сказать, что кошачий "пенсионный возраст" начинается примерно с 10-12 лет.

С возрастом кошки могут проявлять различные физические изменения, которые могут указывать на начало старости.

Кошки могут становиться менее активными, больше спать и меньше играть.

Шерсть может стать менее гладкой и блестящей, а кожа — менее эластичной.

Некоторые кошки теряют вес из-за уменьшения аппетита или проблем с усвоением пищи, в то время как другие могут набирать вес из-за снижения общей активности.

С возрастом у кошек часто возникают заболевания зубов и десен.

Пожилые кошки могут не так хорошо видеть или слышать, как в молодости.

Помимо физических изменений, старение может повлиять и на поведение кошки.

Стареющие кошки могут испытывать проблемы с контролем мочевого пузыря или кишечника.

Кошки могут стать более прихотливыми или, наоборот, более ищущими внимания.

Стареющие кошки могут легко путаться или теряться даже в знакомой домашней среде.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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