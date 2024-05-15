Ольга Бузова рассказала о своём нелёгком пути к успеху: "Без связей, продюсеров и покровителей"

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова в честь своего 20-летнего стажа работы на телевидении, рассказала, как пришла к успеху.
Бузова рассказала, что пришла на канал ТНТ в шоу "Дом-2" 15 мая 2004 года. Она отметила, что все эти годы её ненавидели и хейтили, однако сумела выстоять. Буллинг, по словам звезды, начался ещё в школе.
"Я смогла пройти путь от простой девочки без связей, продюсеров и покровителей до самой популярный девушки страны", — написала Ольга в "Инстаграме"*.
Певица, актриса и телеведущая призналась, что в её мечту не верили даже родные. Бузова считает, что своим примером может вдохновлять на успех подростков.
Свой пост Ольга сопроводила своей фотографией времён телестройки.
Ранее Ольга Бузова получила премию "Легенда ТВ".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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