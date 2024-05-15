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Столкновения и фейковые травмы: как уральские мошенники наживаются на страховках

На Урале растёт число мошеннических схем со страхованием

1:45
Страхование

На Урале отмечен рост числа случаев мошенничества при страховании жизни и здоровья, сообщил руководитель службы безопасности одной из страховых компаний Олег Алексеев в эфире телеканала "ОТВ-Екатеринбург".

На Урале растёт число мошеннических схем со страхованием
Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

По его данным, структура мошенничества в страховом секторе распределяется следующим образом:

  • ОСАГО — 49%,
  • КАСКО — 26%,
  • ответственность и имущество — 19%,
  • страхование жизни и здоровья — 6%.

Алексеев отметил, что в последнее время заметно участились случаи мошенничества в сфере страхования жизни и здоровья. Это происходит из-за роста стоимости медицинских услуг, что делает эту область особенно привлекательной для аферистов, пояснил он.

Страховщик рассказал о случае, когда женщина неоднократно подавала заявления о различных травмах. Проведённая проверка выявила, что она сговаривалась с другом-травматологом для подделки медицинских документов и получения неправомерных выплат.

Также Алексеев отметил рост автомошенничества. Преступники организуют дорожно-транспортные происшествия разными способами. Например, уступают другим машинам дорогу, после чего устраивают столкновение или специально врезаются в другие автомобили на нечетко размеченных перекрестках, а потом перекладывают на них вину .

Эксперт рассказал, что марки автомобилей, подверженных автоподставам, могут влиять на цену страховок, так как мошенники часто выбирают старые автомобили с дорогими запчастями для подставных ДТП и получения страховых выплат.

Ранее на Урале отметили рост интереса к страхованию имущества из-за природных бедствий.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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