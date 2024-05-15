Негативные методы воспитания неэффективны для кошек, поскольку они не ассоциируют наказание с собственными проступками, а воспринимают его как агрессию со стороны человека.
Отрицательное отношение может вызывать у кошек недоверие, страх, обиду и агрессивное поведение.
Наказание животных считается неприемлемым и может привести к нежелательным последствиям, включая кармические.
Верования утверждают, что жестокость по отношению к кошкам может привести к неудачам в личной жизни и материальных делах. Существует представление, что кошки могут встретить своих обидчиков в загробной жизни без возможности получить привилегии.
Люди, причинившие вред животным, могут столкнуться с продолжительными несчастьями или даже законными последствиями.
При воспитании кошки, в случае неподобающего поведения, следует избегать криков и физического наказания. Эффективнее будет легкий замечание или символическое жест, например, махание пальцем перед мордочкой кошки. Оптимально будет понять причины её поведения.
Важно относиться к питомцам с уважением и помнить, что за любое негативное отношение последуют последствия.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.