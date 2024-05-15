Можно ли бить кошку: какие последствия от потусторонних сил ждут жестоких насильников

Эксперты рассказали о том, почему нельзя бить кошек

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Негативные методы воспитания неэффективны для кошек, поскольку они не ассоциируют наказание с собственными проступками, а воспринимают его как агрессию со стороны человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Отрицательное отношение может вызывать у кошек недоверие, страх, обиду и агрессивное поведение.

Наказание животных считается неприемлемым и может привести к нежелательным последствиям, включая кармические.

Верования утверждают, что жестокость по отношению к кошкам может привести к неудачам в личной жизни и материальных делах. Существует представление, что кошки могут встретить своих обидчиков в загробной жизни без возможности получить привилегии.

Люди, причинившие вред животным, могут столкнуться с продолжительными несчастьями или даже законными последствиями.

При воспитании кошки, в случае неподобающего поведения, следует избегать криков и физического наказания. Эффективнее будет легкий замечание или символическое жест, например, махание пальцем перед мордочкой кошки. Оптимально будет понять причины её поведения.

Важно относиться к питомцам с уважением и помнить, что за любое негативное отношение последуют последствия.