Алла Пугачева без парика тайно встретилась с иноагентом Олегом Тиньковым* на Кипре

На Кипре были замечены певица Алла Пугачева и бывший банкир Олег Тиньков*.
Информация об их встрече появилась в Telegram-канале "Светские хроники".
Алла Борисовна, которая после переезда из России активно путешествует со своей семьей, была замечена за столиком в одном из кафе в легком наряде и без парика.
На фотографии певица общалась с Тиньковым.
Детали их беседы неизвестны, так же как и информация о присутствии рядом с ними мужа Пугачевой. Не уточняется и кто в это время находился с их детьми.
* признан иноагентом на территории РФ.
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