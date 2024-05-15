Алла Пугачева без парика тайно встретилась с иноагентом Олегом Тиньковым* на Кипре

Пугачеву заметили на Кипре без парика с иноагентом Тиньковым

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На Кипре были замечены певица Алла Пугачева и бывший банкир Олег Тиньков*.

Фото: vk.com by Алла Пугачева NEWS

Информация об их встрече появилась в Telegram-канале "Светские хроники".

Алла Борисовна, которая после переезда из России активно путешествует со своей семьей, была замечена за столиком в одном из кафе в легком наряде и без парика.

На фотографии певица общалась с Тиньковым.

Детали их беседы неизвестны, так же как и информация о присутствии рядом с ними мужа Пугачевой. Не уточняется и кто в это время находился с их детьми.

* признан иноагентом на территории РФ.