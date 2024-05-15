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Сажаем щавель: рассказываем о правилах выращивания, которые помогут наслаждаться зеленью весь сезон

Как вырастить хороший урожай щавеля

2:31
Садоводство » Советы

Щавель — это неприхотливое многолетнее растение, которое легко выращивать в огороде или на даче. Он богат витаминами и микроэлементами, а также отлично подходит для приготовления различных блюд. Вот несколько шагов, которые помогут вам успешно вырастить щавель:

Как вырастить хороший урожай щавеля
Фото: creativecommons.org by SB_Johnny is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

1. Выбор места и подготовка почвы

Щавель предпочитает полутенистые или солнечные места. Он отлично растёт на плодородных, хорошо дренированных почвах. Почва должна быть рыхлой и богатой органическими веществами. Перед посадкой щавеля рекомендуется внести в почву компост или перегной.

2. Посадка семян

Щавель можно сажать весной (апрель-май) или осенью (сентябрь-октябрь). Осенняя посадка позволяет получить ранний урожай следующей весной. Посейте семена на глубину около 1-1,5 см. Расстояние между рядами должно быть около 25-30 см, а между растениями в ряду — 5-10 см. Посейте семена равномерно и слегка присыпьте землей. Полейте аккуратно, чтобы не размыть почву.

3. Уход за растениями

Щавель нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркие и засушливые периоды. Поддерживайте почву умеренно влажной.

4. Сбор урожая

Щавель можно начинать собирать через 6-8 недель после посева. Обычно это весной, когда листья достигают длины 10-15 см. Регулярно срезайте внешние листья, оставляя центр растения нетронутым, чтобы стимулировать дальнейший рост.

5. Уход в зимний период

В регионах с холодными зимами щавель можно укрыть слоем мульчи (например, соломы или опавших листьев) для защиты от морозов. Обрежьте старые листья перед зимовкой, чтобы стимулировать рост новых весной.
Каждые 3-4 года обновляйте посадки щавеля, чтобы растения оставались здоровыми и продуктивными.
Щавель предпочитает слегка кислую почву (pH 5.5-6.5). При необходимости подкисляйте почву.

Следуя этим простым шагам, вы сможете вырастить здоровый и вкусный щавель, который будет радовать вас свежей зеленью на протяжении всего сезона.

ЩАВЕЛЬ: ОТ ПОСЕВА ДО УРОЖАЯ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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