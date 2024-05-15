Байден находит Ахиллесову пяту в союзе России и Китая: чем ответит Пекин?

Джо Байден наносит удар по российско-китайским отношениям

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайские СМИ сообщают, что президент США Джо Байден обнаружил уязвимое место в отношениях между Россией и Китаем, что привело к значительным последствиям.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Несмотря на это, в Пекине уже разработаны меры по устранению этой проблемы.

По информации издания South China Morning Post, слабой точкой в союзе России и Китая оказались второстепенные санкции, наложенные Западом на китайские финансовые учреждения.

В декабре 2023 года Джо Байден разрешил Министерству финансов США вводить санкции против китайских банков, осуществляющих платежи с Россией за товары, подпадающие под санкции. Это привело к задержкам платежей в ведущих банках Китая, длившимся по несколько недель, сообщает "Царьград".

По состоянию на март 2024 года, около 80% таких платежей было заморожено, что серьезно ослабило обычные торговые связи между странами, как указывается в отчете Института финансовых исследований Чон-ян при Китайском народном университете.

Китайские экономисты предложили выход из создавшейся ситуации, рекомендуя создать альтернативные платежные системы, которые могли бы обойти американские санкции.

Одним из предложений стало создание ряда мелких региональных банков, специализирующихся на операциях с Россией и не взаимодействующих с Западом.