В США растет интерес к параметрическому страхованию: выплаты по физическим параметрам

Бизнес-сектор в США проявляет интерес к "параметрическому страхованию", как сообщает Bloomberg. Все больше компаний ищут страховые предложения, в которых выплаты связаны не с реальным ущербом, а с определенным физическим показателем.
Примером такого подхода служит ситуация, когда фермер заключает страховой договор, где событием, активирующим выплату, является достижение конкретного уровня осадков. Это позволяет страхователям получить выплаты быстрее и восстановить бизнес-операции без ожидания оценки ущерба.
Директор департамента урегулирования убытков в страховой компании "Гайде" Андрей Чечелов комментирует, что такой подход не является революционным.
"Параметрическое страхование уже используется в случаях стихийных бедствий, когда страховым событием признается превышение ветром определенной скорости, например, 25-30 метров в секунду. Разные договоры могут иметь различные пороговые значения, и если ветер вызвал ущерб, но не достиг порога, событие может не считаться страховым", — отметил Чечелов.
Среди лидеров в области параметрического страхования Bloomberg выделяет стартап Arbol. Отмечается, что компания, базирующаяся в Нью-Йорке, использует модели искусственного интеллекта для прогнозирования осадков, что позволяет точнее рассчитывать размеры страховых выплат и премий.
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