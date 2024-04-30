Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США ввели санкции против якобы связанных с производством для ОПК России компаний
Сирия вводит электронные визы для туристов
Ветеринары рассказали, что будет, если удалить кошке когти
ИИ научился выявлять отмывание денег на криптобиржах
Ксения Собчак оспаривает реалии заморозки яйцеклеток у публичных личностей
Это одна из самых распространённых проблем капусты
Илон Маск сокращает команду Tesla Supercharger, несмотря на планы расширения
Как подкармливать крапивой томаты
Что такое медленные мышечные волокна: рассказала тренер
В США растет интерес к параметрическому страхованию: выплаты по физическим параметрам

Коммерческие организации в США проявляют интерес к параметрическому страхованию

1:31
Страхование

Бизнес-сектор в США проявляет интерес к "параметрическому страхованию", как сообщает Bloomberg. Все больше компаний ищут страховые предложения, в которых выплаты связаны не с реальным ущербом, а с определенным физическим показателем.

Коммерческие организации в США проявляют интерес к параметрическому страхованию
Фото: flickr.com by BASFPlantScience is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Примером такого подхода служит ситуация, когда фермер заключает страховой договор, где событием, активирующим выплату, является достижение конкретного уровня осадков. Это позволяет страхователям получить выплаты быстрее и восстановить бизнес-операции без ожидания оценки ущерба.

Директор департамента урегулирования убытков в страховой компании "Гайде" Андрей Чечелов комментирует, что такой подход не является революционным.

"Параметрическое страхование уже используется в случаях стихийных бедствий, когда страховым событием признается превышение ветром определенной скорости, например, 25-30 метров в секунду. Разные договоры могут иметь различные пороговые значения, и если ветер вызвал ущерб, но не достиг порога, событие может не считаться страховым", — отметил Чечелов.

Среди лидеров в области параметрического страхования Bloomberg выделяет стартап Arbol. Отмечается, что компания, базирующаяся в Нью-Йорке, использует модели искусственного интеллекта для прогнозирования осадков, что позволяет точнее рассчитывать размеры страховых выплат и премий.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Последние материалы
Как подкармливать крапивой томаты
Что такое медленные мышечные волокна: рассказала тренер
Пять правил приготовления идеальной жареной картошки: всё очень просто
Advice.News: польза и вред яичного белка и желтка
Энн Хэтэуэй призналась, что пила, чтобы справляться со стрессом
Почему нельзя оформлять спальню в бежевой палитре
Компании активно предлагают ДМС и такси для сотрудников
Археологи обнаружили развалины загородного дворца фараона Тутмоса
Горячий тур в ОАЭ доступен россиянам за 70т рублей
Разоблачение мифа: Елена Ширинина не была суррогатной мамой детей Пугачевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников