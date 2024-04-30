В США растет интерес к параметрическому страхованию: выплаты по физическим параметрам

Коммерческие организации в США проявляют интерес к параметрическому страхованию

1:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Бизнес-сектор в США проявляет интерес к "параметрическому страхованию", как сообщает Bloomberg. Все больше компаний ищут страховые предложения, в которых выплаты связаны не с реальным ущербом, а с определенным физическим показателем.

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Примером такого подхода служит ситуация, когда фермер заключает страховой договор, где событием, активирующим выплату, является достижение конкретного уровня осадков. Это позволяет страхователям получить выплаты быстрее и восстановить бизнес-операции без ожидания оценки ущерба.

Директор департамента урегулирования убытков в страховой компании "Гайде" Андрей Чечелов комментирует, что такой подход не является революционным.

"Параметрическое страхование уже используется в случаях стихийных бедствий, когда страховым событием признается превышение ветром определенной скорости, например, 25-30 метров в секунду. Разные договоры могут иметь различные пороговые значения, и если ветер вызвал ущерб, но не достиг порога, событие может не считаться страховым", — отметил Чечелов.

Среди лидеров в области параметрического страхования Bloomberg выделяет стартап Arbol. Отмечается, что компания, базирующаяся в Нью-Йорке, использует модели искусственного интеллекта для прогнозирования осадков, что позволяет точнее рассчитывать размеры страховых выплат и премий.