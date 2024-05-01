Как избавиться на дочном участке от гусениц на капусте

Это одна из самых распространённых проблем капусты

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Гусеницы на капусте - это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются садоводы и огородники. Эти вредители могут нанести значительный ущерб урожаю и привести к снижению качества капусты. Но не отчаивайтесь, существует несколько эффективных способов, как избавиться от гусениц на капусте.

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Важно следить за состоянием растений и регулярно осматривать их на наличие вредителей. Также рекомендуется удалять сорняки и остатки растений, которые могут служить укрытием для гусениц.

Если вы заметили гусениц на капусте, то первым делом можно попробовать собрать их вручную. Это может быть не самый приятный процесс, но в некоторых случаях может быть достаточно эффективным. Также можно использовать специальные ловушки, которые привлекают гусениц своим запахом и улавливают их.

Для более серьезной борьбы с гусеницами можно использовать биологические препараты, такие как бактерии Бациллус турингензис. Они являются безопасными для человека и окружающей среды, но эффективно уничтожают гусениц. Также можно применять химические инсектициды, но следует помнить, что они могут быть опасны для здоровья и окружающей среды.

Ещё одним способом борьбы с гусеницами является использование растений-отпугивателей. Например, ароматы мяты, базилика, чеснока и лаванды могут отпугивать вредителей. Также можно посадить рядом с капустой растения, которые привлекают естественных врагов гусениц, например, цветы маргаритки или укроп.

Но помните, что самый эффективный способ борьбы с гусеницами - это предотвращение их появления. Поэтому следите за состоянием растений, проводите профилактические мероприятия и не допускайте перенаселения капусты на грядке.