Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США ввели санкции против якобы связанных с производством для ОПК России компаний
Сирия вводит электронные визы для туристов
Ветеринары рассказали, что будет, если удалить кошке когти
ИИ научился выявлять отмывание денег на криптобиржах
Ксения Собчак оспаривает реалии заморозки яйцеклеток у публичных личностей
Коммерческие организации в США проявляют интерес к параметрическому страхованию
Илон Маск сокращает команду Tesla Supercharger, несмотря на планы расширения
Как подкармливать крапивой томаты
Что такое медленные мышечные волокна: рассказала тренер
Как избавиться на дочном участке от гусениц на капусте

Это одна из самых распространённых проблем капусты

1:54
Садоводство » Вредители и болезни

Гусеницы на капусте - это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются садоводы и огородники. Эти вредители могут нанести значительный ущерб урожаю и привести к снижению качества капусты. Но не отчаивайтесь, существует несколько эффективных способов, как избавиться от гусениц на капусте.

Это одна из самых распространённых проблем капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Важно следить за состоянием растений и регулярно осматривать их на наличие вредителей. Также рекомендуется удалять сорняки и остатки растений, которые могут служить укрытием для гусениц.

Если вы заметили гусениц на капусте, то первым делом можно попробовать собрать их вручную. Это может быть не самый приятный процесс, но в некоторых случаях может быть достаточно эффективным. Также можно использовать специальные ловушки, которые привлекают гусениц своим запахом и улавливают их.

Для более серьезной борьбы с гусеницами можно использовать биологические препараты, такие как бактерии Бациллус турингензис. Они являются безопасными для человека и окружающей среды, но эффективно уничтожают гусениц. Также можно применять химические инсектициды, но следует помнить, что они могут быть опасны для здоровья и окружающей среды.

Ещё одним способом борьбы с гусеницами является использование растений-отпугивателей. Например, ароматы мяты, базилика, чеснока и лаванды могут отпугивать вредителей. Также можно посадить рядом с капустой растения, которые привлекают естественных врагов гусениц, например, цветы маргаритки или укроп.

Но помните, что самый эффективный способ борьбы с гусеницами - это предотвращение их появления. Поэтому следите за состоянием растений, проводите профилактические мероприятия и не допускайте перенаселения капусты на грядке.

Как избавиться от гусениц на капусте
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов признался, что про измену жены ему рассказал сын
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Когда в мае сажать картошку по лунному календарю
Последние материалы
Как подкармливать крапивой томаты
Что такое медленные мышечные волокна: рассказала тренер
Пять правил приготовления идеальной жареной картошки: всё очень просто
Advice.News: польза и вред яичного белка и желтка
Энн Хэтэуэй призналась, что пила, чтобы справляться со стрессом
Почему нельзя оформлять спальню в бежевой палитре
Компании активно предлагают ДМС и такси для сотрудников
Археологи обнаружили развалины загородного дворца фараона Тутмоса
Горячий тур в ОАЭ доступен россиянам за 70т рублей
Разоблачение мифа: Елена Ширинина не была суррогатной мамой детей Пугачевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников