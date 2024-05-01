Ford отзывает более 240 тысяч автомобилей Maverick из-за проблем с задними фонарями

Ford совместно с Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA) объявили об отзыве 242,669 автомобилей Ford Maverick модельных годов 2022–2024 из-за проблем с работой задних фонарей.
Проблема связана с тем, что блок управления кузовом не подает нужный ток для двух ламп в каждом фонаре, в результате чего основной свет фонаря не загорается. Однако стоп-сигналы и указатели поворота продолжают работать. Ford получил несколько гарантийных претензий и сообщений об ошибках, подтверждающих наличие данной проблемы.
Хотя сообщений об авариях или травмах, связанных с этим дефектом, не поступало, риск дорожно-транспортных происшествий из-за неисправности фонарей значительно возрастает. Дилеры Ford проведут обновление программного обеспечения блока управления кузовом бесплатно в рамках отзывной кампании.
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