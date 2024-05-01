Какие крупы стоит исключить из рациона: советы диетологов

Эти крупы вредят здоровью: их лучше исключить из рациона

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не все зерновые культуры полезны или подходят для здорового питания. В этой статье мы расскажем, какие зерновые лучше убрать из своего рациона.

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Какие крупы вредны

Белый шлифованный рис и овсянка быстрого приготовления категорически противопоказаны людям с повышенным уровнем сахара в крови и инсулина, а также лишним весом. Альтернативой этим крупам станут зеленая гречка и булгур.

Диетологи также называют кукурузную кашу вредной, так как гликемический индекс (ГИ) достигает 80%. Высокое содержание глюкозы в крупах повышает уровень сахара в крови, а также приводит к набору лишнего веса.

Какие каши полезны для здоровья

Пшенная каша — лидер по содержанию магния, элемента, поддерживающего функционирование нервной системы. Кроме того, в ней содержатся фосфор, железо и витамины группы В.

Употребление пшенной каши на завтрак помогает похудеть и вывести лишнюю жидкость и токсины. Кроме того, коричневый рис полезен для здоровья, так как богат клетчаткой и другими полезными веществами и витаминами. Также можно смело добавлять в свой рацион булгур, зеленую гречку, амарант и киноа.