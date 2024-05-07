Виктория Боня раскрыла планы на переезд обратно в Монако

Виктория Боня получила шенгенскую визу и готовится вернуться в Монако

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня, известная телеведущая и модель, объявила о своем скором отъезде из России, что она поделилась в своем Instagram*.

Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

Она сообщила, что получила шенгенскую визу после семимесячного ожидания и планирует возвращаться домой в Монако. Ранее в апреле Виктория привезла свою дочь Анджелину в Москву, но из-за задержки с получением визы категории "D", они решили временно остаться в России.

Боня выразила мнение, что, несмотря на ее желание вернуться, ее дочь полюбила Москву и может не захотеть возвращаться в Монако. Тем не менее, Виктория и Анджелина активно проводят время в Москве, посещая метрополитен и Парк Горького, а также участвуя в мастер-классах по рисованию.

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