Виктория Боня раскрыла планы на переезд обратно в Монако

Виктория Боня, известная телеведущая и модель, объявила о своем скором отъезде из России, что она поделилась в своем Instagram*.
Она сообщила, что получила шенгенскую визу после семимесячного ожидания и планирует возвращаться домой в Монако. Ранее в апреле Виктория привезла свою дочь Анджелину в Москву, но из-за задержки с получением визы категории "D", они решили временно остаться в России.
Боня выразила мнение, что, несмотря на ее желание вернуться, ее дочь полюбила Москву и может не захотеть возвращаться в Монако. Тем не менее, Виктория и Анджелина активно проводят время в Москве, посещая метрополитен и Парк Горького, а также участвуя в мастер-классах по рисованию.
* — запрещенная социальная сеть.
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