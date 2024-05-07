45-летний максимум: цены на кофе сорта робуста взлетели из-за засухи во Вьетнаме

Цены на кофе сорта робуста взлетели до 45-летнего максимума

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на кофе сорта робуста достигли 45-летнего максимума, об этом свидетельствуют данные Международной организации кофе (ICO). Индекс оптовых цен, рассчитываемый ICO на основе спотовых цен основных рынков, за месяц вырос на 16,8 процента.

Фото: unsplash.com by Mark Daynes is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В апреле стоимость робусты, используемой для приготовления эспрессо, достигла самой высокой отметки с 1979 года — 1,94 доллара за фунт (4,27 доллара за килограмм). Этот скачок связан с засухой и жарой в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робусты.

Согласно отчету, страна по-прежнему сталкивается с трудностями после неурожая в предыдущих сезонах.

Снижение объема производства во Вьетнаме, крупнейшем экспортере робусты, было предсказуемым. Еще в ноябре прошлого года Национальная ассоциация кофе прогнозировала уменьшение урожая на 10 процентов из-за засушливой погоды, однако в реальности спад достиг 20 процентов.