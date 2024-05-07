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45-летний максимум: цены на кофе сорта робуста взлетели из-за засухи во Вьетнаме

Цены на кофе сорта робуста взлетели до 45-летнего максимума

1:11
Экономика

Цены на кофе сорта робуста достигли 45-летнего максимума, об этом свидетельствуют данные Международной организации кофе (ICO). Индекс оптовых цен, рассчитываемый ICO на основе спотовых цен основных рынков, за месяц вырос на 16,8 процента.

Цены на кофе сорта робуста взлетели до 45-летнего максимума
Фото: unsplash.com by Mark Daynes is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В апреле стоимость робусты, используемой для приготовления эспрессо, достигла самой высокой отметки с 1979 года — 1,94 доллара за фунт (4,27 доллара за килограмм). Этот скачок связан с засухой и жарой в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робусты.

Согласно отчету, страна по-прежнему сталкивается с трудностями после неурожая в предыдущих сезонах.

Снижение объема производства во Вьетнаме, крупнейшем экспортере робусты, было предсказуемым. Еще в ноябре прошлого года Национальная ассоциация кофе прогнозировала уменьшение урожая на 10 процентов из-за засушливой погоды, однако в реальности спад достиг 20 процентов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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