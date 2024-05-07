Фигурист Костомаров назвал трех любимых теннисистов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назвал своих любимых теннисистов.
Он выделил Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
Также Костомаров рассказал, что хотел бы побывать на турнире Большого шлема по теннису, передает ТАСС.
"У меня дочка занимается большим теннисом. Поэтому, конечно, когда-нибудь хотелось бы посетить турнир Большого шлема. Хотя я уже был два раза на US Open, лет 15-20 назад", — сказал фигурист.
Напомним, что в начале января 2023 года Костомарова госпитализировали после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.
Сейчас спортсмен носит протезы, часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне, вдохновляя многих людей своим примером.
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