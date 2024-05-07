Фигурист Костомаров назвал трех любимых теннисистов

Роман Костомаров: "Я хотел бы посетить турнир Большого шлема"

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назвал своих любимых теннисистов.

Фото: Инстаграм Романа Костомарова

Он выделил Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Также Костомаров рассказал, что хотел бы побывать на турнире Большого шлема по теннису, передает ТАСС.

"У меня дочка занимается большим теннисом. Поэтому, конечно, когда-нибудь хотелось бы посетить турнир Большого шлема. Хотя я уже был два раза на US Open, лет 15-20 назад", — сказал фигурист.

Напомним, что в начале января 2023 года Костомарова госпитализировали после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

Сейчас спортсмен носит протезы, часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне, вдохновляя многих людей своим примером.