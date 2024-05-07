Отблагодарит урожаем: рассказываем, чем прямо сейчас "радовать" клубнику

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Чем можно подкормить клубнику весной

2:19
Садоводство » Плодовые

Именно сейчас, весной, особенно важно заботиться о своих растениях, в том числе и о клубнике. Одним из важных аспектов заботы о клубнике весной является подкормка. В этой статье мы расскажем о том, чем можно подкормить клубнику весной, чтобы получить богатый урожай в будущем.

Чем можно подкормить клубнику весной
Фото: photogallery.nrcs.usda.gov by Lynn Betts is licensed under commons.wikimedia.org

Важно учитывать при подкормке клубники - её потребности в питательных веществах. Клубника является растением, которое любит плодородные почвы и требует большого количества питательных веществ для своего роста и развития. Поэтому, важно выбрать правильные удобрения, которые будут соответствовать потребностям клубники.

Одним из самых популярных удобрений для клубники является органическое удобрение. Оно не только обеспечивает растение необходимыми питательными веществами, но и улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и воздушной. Органические удобрения можно использовать как в гранулированном виде, так и в жидком. Гранулированные удобрения рекомендуется вносить в почву перед посадкой клубники, а жидкие - в виде подкормок в течение вегетационного периода.

Еще одним важным аспектом при подкормке клубники является выбор удобрений с высоким содержанием калия и фосфора. Калий необходим для формирования крепких и здоровых корней, а также для улучшения иммунитета растения. Фосфор способствует развитию корневой системы и ускоряет процесс цветения и плодоношения. Поэтому, при выборе удобрений обращайте внимание на их состав и предпочтение отдавайте тем, которые содержат высокое количество калия и фосфора.

Также стоит учитывать, что клубника является кислолюбивым растением, поэтому для подкормки можно использовать специальные удобрения для кислолюбивых растений. Они помогут поддержать оптимальный уровень кислотности почвы и обеспечат растение необходимыми питательными веществами.

Но помимо удобрений, существуют и другие способы подкормки клубники весной. Например, можно использовать компост, который можно приготовить самостоятельно из органических отходов.

Первая и очень важная подкормка клубники весной!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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