Как россияне планируют покупать жилье в 2024 году: ипотека и сбережения — анализ рынка

Опрос, проведенный "Авито Недвижимости", показал, что почти каждый второй россиянин, планирующий купить жилье до конца текущего года, рассматривает возможность взятия ипотеки. Исследование, доступное "Ленте.ру", выявило, что 45% респондентов готовы прибегнуть к ипотечному кредитованию для решения жилищных вопросов.
Большинство потенциальных заемщиков, 53%, составляют граждане в возрастной категории от 25 до 34 лет. Только 19% пенсионеров планируют обратиться за ипотечными кредитами. Преимущественно россияне выбирают долгосрочные ипотеки на 20-30 лет, что составляет 35% опрошенных. Краткосрочные ипотеки на срок от 10 до 19 лет выбирают 34%, а ипотеки на срок менее десяти лет — 23% респондентов, особенно это популярно на Урале и в Москве.
Планы на покупку жилья в 2024 году имеют 32% жителей страны. В Москве этот показатель выше — 41%, в Санкт-Петербурге — 38%, а в других крупных городах — 35%.
Согласно опросу, 36% респондентов имеют достаточно собственных средств для покупки жилья, 26% планируют использовать средства от продажи предыдущей недвижимости, а 16% вложат средства материнского капитала.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.