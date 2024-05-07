Как россияне планируют покупать жилье в 2024 году: ипотека и сбережения — анализ рынка

Почти половина россиян планируют брать ипотеку

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Опрос, проведенный "Авито Недвижимости", показал, что почти каждый второй россиянин, планирующий купить жилье до конца текущего года, рассматривает возможность взятия ипотеки. Исследование, доступное "Ленте.ру", выявило, что 45% респондентов готовы прибегнуть к ипотечному кредитованию для решения жилищных вопросов.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Большинство потенциальных заемщиков, 53%, составляют граждане в возрастной категории от 25 до 34 лет. Только 19% пенсионеров планируют обратиться за ипотечными кредитами. Преимущественно россияне выбирают долгосрочные ипотеки на 20-30 лет, что составляет 35% опрошенных. Краткосрочные ипотеки на срок от 10 до 19 лет выбирают 34%, а ипотеки на срок менее десяти лет — 23% респондентов, особенно это популярно на Урале и в Москве.

Планы на покупку жилья в 2024 году имеют 32% жителей страны. В Москве этот показатель выше — 41%, в Санкт-Петербурге — 38%, а в других крупных городах — 35%.

Согласно опросу, 36% респондентов имеют достаточно собственных средств для покупки жилья, 26% планируют использовать средства от продажи предыдущей недвижимости, а 16% вложат средства материнского капитала.