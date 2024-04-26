Самое неожиданное фото: Фёдор Бондарчук снялся в провокационной футболке с матами от бренда Канье Уэста

Бондарчук сфотографировался в футболке бренда Канье Уэста с нецензурной надписью

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Российский режиссер Федор Бондарчук сфотографировался в футболке бренда американского рэп-исполнителя Канье Уэста, на которой запечатлена нецензурная брань. Фотографии знаменитости появились в Telegram-канале The Flow.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

56-летний режиссер снялся на режиссерском стуле с собственным именем. Помимо футболки на нем были надеты узкие брюки и лакированные туфли, а свой образ он дополнил солнцезащитными очками, часами и браслетом.

В марте Канье Уэст также вышел на публику в аналогичной футболке.

14 декабря 2023 года главным дизайнером бренда Канье Уэста стал россиянин Гоша Рубчинский.

Ранее блогершу из Калининграда раскритиковали за то, что она кормит шестилетнюю дочь грудью.