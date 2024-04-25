Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной

Вяльбе не согласилась с Губерниевым насчёт того, что Россия — неспортивная страна

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала своё мнение относительно заявления спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который утверждает, что российский спорт находится в состоянии регресса по сравнению с другими странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вяльбе сказала, что не согласна с этим утверждением, подчеркивая, что Россия — спортивная страна, и чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на количество людей, занимающихся сегодня спортом и физической культурой.

"Не замечаю, что Россия — неспортивная страна. Все с точностью до наоборот. Для того чтобы понять, что наша страна спортивная, можно посмотреть, сколько людей у нас занимаются спортом и физической культурой. Люди стали употреблять гораздо меньше алкоголя употреблять", — сказала Вяльбе в разговоре со Sport24.

Она отметила, что россияне стали проявлять больше интереса к своему здоровью. В качестве примера, Вяльбе приводит рост популярности лыжных гонок, где теперь сложно найти место для парковки, если хочешь покататься на лыжах. Она уверена, что это свидетельствует о том, что люди все больше заботятся о своем физическом состоянии и здоровье.