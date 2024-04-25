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Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной

Вяльбе не согласилась с Губерниевым насчёт того, что Россия — неспортивная страна

1:17
Спорт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала своё мнение относительно заявления спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который утверждает, что российский спорт находится в состоянии регресса по сравнению с другими странами.

Вяльбе не согласилась с Губерниевым насчёт того, что Россия — неспортивная страна
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вяльбе сказала, что не согласна с этим утверждением, подчеркивая, что Россия — спортивная страна, и чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на количество людей, занимающихся сегодня спортом и физической культурой.

"Не замечаю, что Россия — неспортивная страна. Все с точностью до наоборот. Для того чтобы понять, что наша страна спортивная, можно посмотреть, сколько людей у нас занимаются спортом и физической культурой. Люди стали употреблять гораздо меньше алкоголя употреблять", — сказала Вяльбе в разговоре со Sport24.

Она отметила, что россияне стали проявлять больше интереса к своему здоровью. В качестве примера, Вяльбе приводит рост популярности лыжных гонок, где теперь сложно найти место для парковки, если хочешь покататься на лыжах. Она уверена, что это свидетельствует о том, что люди все больше заботятся о своем физическом состоянии и здоровье.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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