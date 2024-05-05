Отлично растут в тени: эти цветы подарят яркие краски и удивят обильным цветением даже в затенённых местах

Растения, хорошо растущие в тени

Эти растения подойдут для тенистых мест.

Фото: Self-photographed by Georges Jansoone User:JoJan is licensed under public domain

Астильба и Волжанка привлекают внимание своей изысканной ажурной листвой и обильными соцветиями. У Астильбы есть разнообразные сорта с яркими метельчатыми соцветиями, их высота может варьироваться. Вы сможете подобрать компактные растения или более высокие, которые замаскируют некрасивые места в саду.

Для цветения в тени подойдут и Горянки. Их небольшие цветочки напоминают сказочных существ, зависших над кроной растения. Горянки могут украсить любой уголок тенистого сада, а многие из них остаются декоративными даже зимой.

Ещё одни неприхотливые цветы для тенистого сада — Печеночницы и Аквилегии. Эти многолетники хорошо процветают и размножаются под кронами деревьев и кустарников. Печеночницы цветут в апреле — начале мая, радуя глаз своими небольшими, но эффектными цветочками.

Не забудьте обратить внимание на редкий многолетник — Диспорум. Это растение привлекает своей необычной листвой и красивыми жёлтыми колокольчатыми цветками. Растение неприхотливо и морозостойко, идеально подходит для теневых садов.