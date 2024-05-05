Мифы о расчесывании волос: советы от эксперта Виктории Толстоносовой по уходу за волосами

Трихолог Толстоносова о правильном расчесывании волос для их роста и здоровья

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждая женщина мечтает о красивых и ухоженных волосах. Для достижения этой цели используются различные методы: уход в домашних условиях и в салоне, применение косметических средств, проведение массажей. Однако часто недооценивается важность правильного расчесывания. Вокруг этой процедуры сложилось несколько распространенных мифов.

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Необходимость расчесывания перед мытьем волос

На самом деле нет строгого правила относительно этого вопроса. Можно расчесать волосы перед мытьем, а можно и не делать этого. Однако важно убедиться, что во время мытья вы сможете достичь корней пальцами для более качественного очищения кожи головы.

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Этот миф не имеет никакого отношения к здоровью волос. Вероятно, он возник из-за того, что при расчесывании может происходить мягкий массаж кожи головы (особенно с использованием массажной щетки). Однако слишком частое расчесывание может вызвать зуд кожи головы.

Пластиковые расчески могут повредить волосы

Однако правильно подобранная модель и использование инструмента, соответствующего типу волос, могут быть полезны. Качественные пластиковые расчески могут быть очень эффективны.

Также существует распространенное заблуждение о том, что редкое расчесывание помогает предотвратить выпадение волос. Однако это не имеет научных доказательств. Волосы имеют свой цикл жизни, и выпадение некоторого количества волос в день является естественным процессом…

По мнению многих специалистов-трихологов, нормально терять до ста волос в день.

Чтобы уменьшить повреждения, следует придерживаться нескольких простых правил

Расчесывать волосы два раза в день, но не слишком часто.

но не слишком часто. Распутывать узлы осторожно, без рывков .

. Начинать расчесывание с кончиков волос .

. Избегать расчесывания влажных волос. Если нужно, прежде чем начать, впитайте лишнюю влагу с помощью полотенца.

Используйте специальные средства для ухода за волосами, подходящие для вашего типа волос и облегчающие расчесывание.

за волосами, подходящие для вашего типа волос и облегчающие расчесывание. Необходимо регулярно чистить расческу.

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