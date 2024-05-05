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Мифы о расчесывании волос: советы от эксперта Виктории Толстоносовой по уходу за волосами

Трихолог Толстоносова о правильном расчесывании волос для их роста и здоровья

2:21
Здоровье

Каждая женщина мечтает о красивых и ухоженных волосах. Для достижения этой цели используются различные методы: уход в домашних условиях и в салоне, применение косметических средств, проведение массажей. Однако часто недооценивается важность правильного расчесывания. Вокруг этой процедуры сложилось несколько распространенных мифов.

Трихолог Толстоносова о правильном расчесывании волос для их роста и здоровья
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Необходимость расчесывания перед мытьем волос

На самом деле нет строгого правила относительно этого вопроса. Можно расчесать волосы перед мытьем, а можно и не делать этого. Однако важно убедиться, что во время мытья вы сможете достичь корней пальцами для более качественного очищения кожи головы.

Расчесывание волос 100 раз для улучшения их состояния и стимуляции роста

Этот миф не имеет никакого отношения к здоровью волос. Вероятно, он возник из-за того, что при расчесывании может происходить мягкий массаж кожи головы (особенно с использованием массажной щетки). Однако слишком частое расчесывание может вызвать зуд кожи головы.

Пластиковые расчески могут повредить волосы

Однако правильно подобранная модель и использование инструмента, соответствующего типу волос, могут быть полезны. Качественные пластиковые расчески могут быть очень эффективны.

Также существует распространенное заблуждение о том, что редкое расчесывание помогает предотвратить выпадение волос. Однако это не имеет научных доказательств. Волосы имеют свой цикл жизни, и выпадение некоторого количества волос в день является естественным процессом…

По мнению многих специалистов-трихологов, нормально терять до ста волос в день.

Чтобы уменьшить повреждения, следует придерживаться нескольких простых правил

  • Расчесывать волосы два раза в день, но не слишком часто.
  • Распутывать узлы осторожно, без рывков.
  • Начинать расчесывание с кончиков волос.
  • Избегать расчесывания влажных волос. Если нужно, прежде чем начать, впитайте лишнюю влагу с помощью полотенца.
  • Используйте специальные средства для ухода за волосами, подходящие для вашего типа волос и облегчающие расчесывание.
  • Необходимо регулярно чистить расческу.
КАК МЫТЬ ГОЛОВУ ПРАВИЛЬНО: секреты очищения, ухода и сушки волос
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ткаченко Ирина
Дерматолог-трихолог
Специалист Ефимова Любовь
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