Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Города с самой дешевой посуточной арендой этим летом
Трихолог Толстоносова о правильном расчесывании волос для их роста и здоровья
Ремонт дорогих автомобилей полис ОСАГО не покроет
Райан Рейнольдс придумал 18 сценариев для нового "Дэдпула"
Гонконгские отели вводят плату за пластиковые туалетные принадлежности
Проверьте, входите ли вы в ту тройку людей, которым необходим коллаген
Растения, хорошо растущие в тени
Science: разгадана тайна огромной полыньи в Антарктике
Камила Валиева посоветовала подрастающему поколению "заниматься всем и сразу"
Турция превращается в газовый суперхаб: как новый закон изменит карту энергетических поставок в Европу

Турция заявила о способности экспортировать в Европу газ из России и Азербайджана

0:54
Экономика

Турецкий парламент собирается принять законопроект, который позволит Турции продавать импортированный сжиженный природный газ (СПГ) из России и Азербайджана в Европу.

Турция заявила о способности экспортировать в Европу газ из России и Азербайджана
Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это усилит позиции Турции как международного газового хаба и улучшит торговые возможности, особенно с Восточной Европой. Глава турецкой ассоциации поставщиков природного газа Яшар Арслан отметил, что это также способствует увеличению импорта СПГ в страну до 40% и возможности возобновления текущих контрактов на поставку газа в 2025–2027 годах, сообщает ТАСС.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции хаб для перенаправления транзита газа, потерянного через "Северный поток", а реализация проекта ожидается в 2024 году.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Путин прокомментировал перегрев на рынке жилья
Россияне определили самый лучший тип автомобиля для путешествий
Как избавиться от излишней жирности волос
"Форсаж 11" обещает грандиозный финал: премьера назначена на 2026
Стас Барецкий убедил Настю Ивлееву дать интервью после скандала
Про цены на ОСАГО в 2024 году
Готовим дома взбитые сливки
Россиянам назвали варианты инвестирования 50 тыс. рублей
Что посадить в тенистых уголках сада
Мария Шукшина раскритиковала последние фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников