Турция превращается в газовый суперхаб: как новый закон изменит карту энергетических поставок в Европу

Турция заявила о способности экспортировать в Европу газ из России и Азербайджана

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турецкий парламент собирается принять законопроект, который позволит Турции продавать импортированный сжиженный природный газ (СПГ) из России и Азербайджана в Европу.

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Это усилит позиции Турции как международного газового хаба и улучшит торговые возможности, особенно с Восточной Европой. Глава турецкой ассоциации поставщиков природного газа Яшар Арслан отметил, что это также способствует увеличению импорта СПГ в страну до 40% и возможности возобновления текущих контрактов на поставку газа в 2025–2027 годах, сообщает ТАСС.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин предложил создать в Турции хаб для перенаправления транзита газа, потерянного через "Северный поток", а реализация проекта ожидается в 2024 году.