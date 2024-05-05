Средняя стоимость посуточной аренды в России летом 2024: аналитика и прогнозы

Города с самой дешевой посуточной арендой этим летом

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В текущем году средняя стоимость аренды жилья посуточно для отдыхающих в России летом 2024 года достигла 4,79 тыс. рублей, согласно аналитике сервиса "Суточно.ру". Данные основаны на ранних бронированиях по состоянию на апрель и включают в себя в основном краткосрочную аренду.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

За последний год стоимость увеличилась на 15%. Самые доступные цены зафиксированы в Калининграде (3,58 тыс. руб.), Кисловодске (3,76 тыс. руб.) и Анапе (4 тыс. руб.), показав рост на 16%, 15% и 21% соответственно.

Наиболее дорогой город для аренды — Зеленоградск с ценой в 6,5 тыс. руб. за сутки, что на 25% выше прошлогоднего показателя. По словам Юрия Кузнецова, основателя "Суточно.ру", Зеленоградск стал очень популярен среди туристов, что спровоцировало рост цен.

Средняя продолжительность аренды в предстоящее лето составляет семь дней, а средняя сумма, потраченная на жилье, — 32,3 тыс. руб., увеличившись за год на 13%.

"Авито Путешествия" отмечает, что россияне в среднем готовы потратить на летний отпуск 63 тыс. руб., включая жилье и другие расходы, с наибольшим бюджетом у жителей Екатеринбурга, Казани и Москвы.

Количество бронирований постоянно растет, особенно в июле. "ЦИАН.Аналитики" сообщает о 13%-ном увеличении активности по сравнению с прошлым годом. Статистика "Островок" показывает, что темпы бронирований выросли на 17% по сравнению с прошлым годом и на четверть по сравнению с 2022 годом.

Среди наиболее востребованных направлений — Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа и Калининград. Наряду с ростом внутреннего туризма, увеличивается и количество бронирований от иностранных туристов.