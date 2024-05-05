Три типа людей, которым необходим коллаген: узнайте, входите ли вы в их число

Проверьте, входите ли вы в ту тройку людей, которым необходим коллаген

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый может извлечь пользу из приема коллагена, независимо от возраста или типа кожи. Пептиды коллагена могут помочь бороться с мелкими морщинами, поддерживая упругость кожи и ее естественную выработку коллагена, эластина и фибриллина.

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В период менопаузы особенно важно уделять внимание уровню коллагена, так как его снижение приводит к углублению морщин и провисанию кожи. Кроме того, прием коллагена может помочь поддержать здоровье суставов и увлажнить кожу.

И хотя коллаген можно получить из пищи, использование качественных коллагеновых добавок может быть более удобным и эффективным способом обеспечить организм необходимым белком.