Три типа людей, которым необходим коллаген: узнайте, входите ли вы в их число

Каждый может извлечь пользу из приема коллагена, независимо от возраста или типа кожи. Пептиды коллагена могут помочь бороться с мелкими морщинами, поддерживая упругость кожи и ее естественную выработку коллагена, эластина и фибриллина.
В период менопаузы особенно важно уделять внимание уровню коллагена, так как его снижение приводит к углублению морщин и провисанию кожи. Кроме того, прием коллагена может помочь поддержать здоровье суставов и увлажнить кожу.
И хотя коллаген можно получить из пищи, использование качественных коллагеновых добавок может быть более удобным и эффективным способом обеспечить организм необходимым белком.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.