Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если двигатель начал перегреваться в пробке
Сергей Лазарев поделился опытом воспитания детей на гастролях
Города с самой дешевой посуточной арендой этим летом
Трихолог Толстоносова о правильном расчесывании волос для их роста и здоровья
Райан Рейнольдс придумал 18 сценариев для нового "Дэдпула"
Гонконгские отели вводят плату за пластиковые туалетные принадлежности
Турция заявила о способности экспортировать в Европу газ из России и Азербайджана
Проверьте, входите ли вы в ту тройку людей, которым необходим коллаген
Растения, хорошо растущие в тени
Полисы ОСАГО не покрывают стоимость ремонта дорогих подсанкционных марок

Ремонт дорогих автомобилей полис ОСАГО не покроет

0:45
Страхование

Стоимость кузовных запчастей в России значительно выросла в 2022 году.

Ремонт дорогих автомобилей полис ОСАГО не покроет
Фото: pixabay.com by Rolf van de Wal is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые позиции подешевели на 10-30%, но все зависит от конкретной запчасти. Страховая компания оплачивает стоимость запчастей в соответствии со справочниками РСА. Выплаты по ОСАГО не покрывают стоимость оригинальных запчастей. Автосервисы могут отказываться от ремонта по ОСАГО, если не хватает средств.

Пострадавший вправе потребовать разницу с виновника ДТП, если 400 тыс. руб. не хватает на ремонт.

Страховщики рекомендуют оформлять полисы дополнительного добровольного страхования для защиты от превышения лимита в 400 тыс. руб.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Что делать, если двигатель начал перегреваться в пробке
Сергей Лазарев поделился опытом воспитания детей на гастролях
Города с самой дешевой посуточной арендой этим летом
Трихолог Толстоносова о правильном расчесывании волос для их роста и здоровья
Ремонт дорогих автомобилей полис ОСАГО не покроет
Райан Рейнольдс придумал 18 сценариев для нового "Дэдпула"
Гонконгские отели вводят плату за пластиковые туалетные принадлежности
Турция заявила о способности экспортировать в Европу газ из России и Азербайджана
Проверьте, входите ли вы в ту тройку людей, которым необходим коллаген
Растения, хорошо растущие в тени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников