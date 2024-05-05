Полисы ОСАГО не покрывают стоимость ремонта дорогих подсанкционных марок

Ремонт дорогих автомобилей полис ОСАГО не покроет

0:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Стоимость кузовных запчастей в России значительно выросла в 2022 году.

Фото: pixabay.com by Rolf van de Wal is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые позиции подешевели на 10-30%, но все зависит от конкретной запчасти. Страховая компания оплачивает стоимость запчастей в соответствии со справочниками РСА. Выплаты по ОСАГО не покрывают стоимость оригинальных запчастей. Автосервисы могут отказываться от ремонта по ОСАГО, если не хватает средств.

Пострадавший вправе потребовать разницу с виновника ДТП, если 400 тыс. руб. не хватает на ремонт.

Страховщики рекомендуют оформлять полисы дополнительного добровольного страхования для защиты от превышения лимита в 400 тыс. руб.