Роза Сябитова: российские невесты отказываются от иностранных женихов

Роза Сябитова рассказала о смене брачных предпочтений российских женщин

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В связи с началом специальной военной операции (СВО) и введением международных санкций, предпочтения российских женщин на брачном рынке значительно изменились.

Фото: Wikipedia by RBairamov is licensed under CC BY-SA 4.0

Роза Сябитова, известная сваха и телеведущая, заявила, что иностранные женихи больше не актуальны среди россиянок, которые проявляют выраженный патриотизм и предпочитают соотечественников.

Она уверена, что жизнь в России сейчас лучше, чем за рубежом, и отмечает ухудшение отношения к россиянам в западных странах. Сябитова также подчеркивает, что мужчины в России начали ценить традиционные женские качества, отходя от западных стандартов красоты.