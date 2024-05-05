В связи с началом специальной военной операции (СВО) и введением международных санкций, предпочтения российских женщин на брачном рынке значительно изменились.
Роза Сябитова, известная сваха и телеведущая, заявила, что иностранные женихи больше не актуальны среди россиянок, которые проявляют выраженный патриотизм и предпочитают соотечественников.
Она уверена, что жизнь в России сейчас лучше, чем за рубежом, и отмечает ухудшение отношения к россиянам в западных странах. Сябитова также подчеркивает, что мужчины в России начали ценить традиционные женские качества, отходя от западных стандартов красоты.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.