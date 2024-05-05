Не паникуйте в пробке: этот лайфхак с обогревом спасет ваш двигатель от перегрева

Что делать, если двигатель начал перегреваться в пробке

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Перегрев двигателя может вызвать серьезные повреждения, ремонт которых обойдется дорого.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Как поступить при перегреве двигателя в пробке:

Первое, что следует сделать — включить обогрев на полную мощность. Это поможет перенаправить тепло в салон и охладить антифриз.

Максимально включенный обогрев быстро снизит температуру антифриза до безопасных уровней. Чтобы облегчить жару в салоне, опустите все окна.

По возможности, покиньте дорогу и остановитесь в безопасном месте, выключите двигатель. Затем откройте капот и подождите не менее 10 минут перед проверкой уровня антифриза.

Это необходимо для того, чтобы избежать ожогов от горячего антифриза.

Если причина перегрева не в низком уровне антифриза, попытайтесь устранить неисправность на месте.

В случае, если это невозможно, продолжайте движение только по свободной дороге, при этом обогрев должен работать на максимум.