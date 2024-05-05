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Новая политика Гонконга: отели взимают плату за пластиковые туалетные принадлежности или предлагают экологические альтернативы

Гонконгские отели вводят плату за пластиковые туалетные принадлежности

1:25
Туризм

Гостиницы в Гонконге столкнулись с новым выбором: либо взимать с постояльцев плату за туалетные принадлежности в одноразовой пластиковой упаковке, либо перейти на экологически чистые материалы. Это изменение произошло после того, как местные власти ввели запрет на одноразовый пластик, как сообщает издание South China Morning Post.

Гонконгские отели вводят плату за пластиковые туалетные принадлежности
Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние

Некоторые отели, несмотря на предоставленный шестимесячный адаптационный период, начали взимать плату за шампуни, гели, лосьоны, беруши, маски для глаз и другие товары сразу после введения запрета.

Туристы в социальных сетях упомянули, что в бюджетных гостиницах цена за расческу может варьироваться от 2 до 10 гонконгских долларов, за одноразовую бритву — от 5 до 9, а за маленькую бутылку воды в пластике — от 5 до 8.

В пятизвездочном отеле Grand Hyatt предлагают бесплатные деревянные зубные щетки, но за тюбик зубной пасты весом 50 грамм требуют 15 гонконгских долларов, бритву — 50, а шапочку для душа — 5. В гостиничных комплексах Disney Explorers Lodge и Disney's Hollywood гель для душа и шампунь представлены в диспенсерах. Стандартный туалетный набор там стоит 40 гонконгских долларов сообщает портал TourDom.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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