Новая политика Гонконга: отели взимают плату за пластиковые туалетные принадлежности или предлагают экологические альтернативы

Гонконгские отели вводят плату за пластиковые туалетные принадлежности

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гостиницы в Гонконге столкнулись с новым выбором: либо взимать с постояльцев плату за туалетные принадлежности в одноразовой пластиковой упаковке, либо перейти на экологически чистые материалы. Это изменение произошло после того, как местные власти ввели запрет на одноразовый пластик, как сообщает издание South China Morning Post.

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Некоторые отели, несмотря на предоставленный шестимесячный адаптационный период, начали взимать плату за шампуни, гели, лосьоны, беруши, маски для глаз и другие товары сразу после введения запрета.

Туристы в социальных сетях упомянули, что в бюджетных гостиницах цена за расческу может варьироваться от 2 до 10 гонконгских долларов, за одноразовую бритву — от 5 до 9, а за маленькую бутылку воды в пластике — от 5 до 8.

В пятизвездочном отеле Grand Hyatt предлагают бесплатные деревянные зубные щетки, но за тюбик зубной пасты весом 50 грамм требуют 15 гонконгских долларов, бритву — 50, а шапочку для душа — 5. В гостиничных комплексах Disney Explorers Lodge и Disney's Hollywood гель для душа и шампунь представлены в диспенсерах. Стандартный туалетный набор там стоит 40 гонконгских долларов сообщает портал TourDom.