Новая политика Гонконга: отели взимают плату за пластиковые туалетные принадлежности или предлагают экологические альтернативы

Гостиницы в Гонконге столкнулись с новым выбором: либо взимать с постояльцев плату за туалетные принадлежности в одноразовой пластиковой упаковке, либо перейти на экологически чистые материалы. Это изменение произошло после того, как местные власти ввели запрет на одноразовый пластик, как сообщает издание South China Morning Post.
Некоторые отели, несмотря на предоставленный шестимесячный адаптационный период, начали взимать плату за шампуни, гели, лосьоны, беруши, маски для глаз и другие товары сразу после введения запрета.
Туристы в социальных сетях упомянули, что в бюджетных гостиницах цена за расческу может варьироваться от 2 до 10 гонконгских долларов, за одноразовую бритву — от 5 до 9, а за маленькую бутылку воды в пластике — от 5 до 8.
В пятизвездочном отеле Grand Hyatt предлагают бесплатные деревянные зубные щетки, но за тюбик зубной пасты весом 50 грамм требуют 15 гонконгских долларов, бритву — 50, а шапочку для душа — 5. В гостиничных комплексах Disney Explorers Lodge и Disney's Hollywood гель для душа и шампунь представлены в диспенсерах. Стандартный туалетный набор там стоит 40 гонконгских долларов сообщает портал TourDom.
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