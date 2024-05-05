Стало известно, как Сергей Лазарев совмещает роль звезды и отца

Сергей Лазарев, известный российский певец, воспитывает двоих детей, Никиту и Аню, которых родила суррогатная мать.
Из-за частых гастролей Лазарев не всегда может проводить время с детьми, поэтому большая часть воспитательной работы ложится на плечи бабушки и нянь. Однако певец старается находить возможности для совместных поездок с детьми, особенно теперь, когда они подросли.
Хотя дети и не посещают его концерты, Лазарев подчеркивает, что для них он в первую очередь отец, а уже потом известный артист.
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