Стало известно, как Сергей Лазарев совмещает роль звезды и отца

Сергей Лазарев поделился опытом воспитания детей на гастролях

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Лазарев, известный российский певец, воспитывает двоих детей, Никиту и Аню, которых родила суррогатная мать.

Фото: Wikipedia by Albin Olsson is licensed under CC BY-SA 4.0

Из-за частых гастролей Лазарев не всегда может проводить время с детьми, поэтому большая часть воспитательной работы ложится на плечи бабушки и нянь. Однако певец старается находить возможности для совместных поездок с детьми, особенно теперь, когда они подросли.

Хотя дети и не посещают его концерты, Лазарев подчеркивает, что для них он в первую очередь отец, а уже потом известный артист.