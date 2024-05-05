Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как безопасно купить квартиру на аукционе
Подумайте дважды перед наращиванием ресниц
Эндрю Гарфилд сыграет в адаптации книг Энид Блайтон
Россиянам рассказали, на каких покупках можно сэкономить в мае
Страхователь и страховщик: тонкости терминологии
Почему нельзя менять моторное масло каждые 10000 километров
Методы борьбы с колорадским жуком
Трусова сообщила, что в свои 19 лет она находится в "предпенсионном возрасте"
Эксперты отметили резкое снижение цен на авиаперелеты в Европу
Бег по стенам поможет человечеству избежать проблем на Луне

Бег по стене поможет человечеству избежать проблем со здоровьем на Луне

5:27
Наука

Дегенерация мышц, деминерализация костной ткани, нарушение дыхания — все эти явления происходят вследствие длительного воздействия низкой гравитации, с которой столкнутся будущие обитатели Луны. Тем не менее такие проблемы можно предотвратить, согласно итальянским ученым.

Бег по стене поможет человечеству избежать проблем со здоровьем на Луне
Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В прежние времена множество фристайл-мотоэкспертов с радостью выполняли эту практику.

Ученые давно доказали, что низкое притяжение неблагоприятно сказывается на организме человека: происходит перераспределение жидкости в организме, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, уменьшается минеральная плотность костей, повышается вероятность переломов и образования камней в почках.

На Луне гравитация примерно в шесть раз ниже, чем на Земле. Из этого следует, что будущие поселенцы, которые планируют задержаться на поверхности спутника на длительный срок, могут столкнуться с проблемами здоровья. Современные оценки показывают, что за два года в условиях невесомости плотность костной ткани человека может упасть на 20 процентов, что считается крайне опасным для жизни.

В последние десятилетия специалисты стремились разработать оптимальную систему для противодействия воздействию лунной гравитации. Среди предложенных мер были физические упражнения с акцентом на отдельные мышечные группы, такие как бег или спортивная ходьба. Однако позже стало ясно, что такие занятия неэффективны для людей на поверхности Луны.

Группа итальянских патофизиологов под руководством Альберто Минетти из Миланского университета нашла метод борьбы с негативными последствиями, вызванными лунной атмосферой. Ученые разработали физическое упражнение, которое помогает ощутить привычное воздействие гравитации на Луне. При выполнении данного упражнения задействуются все группы мышц. Исследование было опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Ученые позаимствовали это упражнение у мотоциклистов-каскадеров, которые занимаются мотогонками по вертикальной стене или в аттракционе "стена смерти", где мотоциклист при высокой скорости движется по внутренней вертикальной поверхности бочкообразного цилиндра.

Каскадеры остаются на вертикальной стене благодаря сочетанию трения и центробежной силы. В научном терминологии это можно объяснить вторым законом Ньютона: "ускорение тела в инерциальной системе пропорционально силе, действующей на него, и обратно пропорционально массе".

Что касается бегунов, на Земле они не смогут выполнить такое упражнение из-за необходимости развить значительную скорость, которую им хромает достичь. Итальянские ученые проверили, возможно ли повторить этот аттракцион в условиях, похожих на лунные, но уже без мотоцикла, а самих людей.

Для проведения эксперимента исследователи арендовали "стену смерти" в парке аттракционов диаметром около 9,7 метров и высотой пять метров, а также наняли двух каскадеров. Каждого из них привязали к резиновому банджи-шнурy, который крепили к телескопическому крану на высоте 36 метров (для этого ученые демонтировали цирковой купол). Таким образом, ученые хотели уменьшить вес подвешенных испытуемых на 83 процента, что эквивалентно их весу на Луне. Таким образом, итальянские патофизиологи имитировали лунную гравитацию.

При таких условиях двое каскадеров смогли пробежать по вертикальной стене несколько кругов со скоростью около шести метров в секунду.

Нагрузка, испытываемая добровольцами при контакте со стеной, была сопоставима по величине с напряжением тяжести на Земле. Иными словами, при беге по вертикальной стене в эксперименте создавалось своеобразное искусственное притяжение.

Согласно авторам исследования, на Луне такой нагрузки было бы достаточно для сопротивления низкой гравитации и стимулирования правильной работы всех систем человека, включая опорно-двигательную.

"Для колонизаторов достаточно выполнять это упражнение дважды в день по несколько минут за раз, чтобы предотвратить уменьшение минеральной плотности костей и вернуть сердечно-сосудистую систему в норму", — пояснил Минетти.

Ученый отметил, что на Луне "стену смерти" можно было бы установить в круглых жилых помещениях и сделать ее неотъемлемой частью архитектуры. Это позволило бы жителям проводить ежедневные тренировки, не жертвуя комфортом. По мнению авторов исследования, подобное занятие поможет астронавтам подготовиться к возвращению на Землю.

Интересно, что люди уже практиковали бег по внутренней круглой поверхности на орбитальной станции "Скайлэб". Тем не менее ее диаметр составлял всего 6,6 метра. NASA планирует отправить человека на Луну на корабле Starship, диаметр которого составляет девять метров. Таким образом, у будущих лунных поселенцев в XXI веке с самого начала будет "стена смерти" с почти таким же внутренним диаметром, как в эксперименте итальянских ученых.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Что делать, если двигатель начал перегреваться в пробке
Сергей Лазарев поделился опытом воспитания детей на гастролях
Города с самой дешевой посуточной арендой этим летом
Трихолог Толстоносова о правильном расчесывании волос для их роста и здоровья
Ремонт дорогих автомобилей полис ОСАГО не покроет
Райан Рейнольдс придумал 18 сценариев для нового "Дэдпула"
Гонконгские отели вводят плату за пластиковые туалетные принадлежности
Турция заявила о способности экспортировать в Европу газ из России и Азербайджана
Проверьте, входите ли вы в ту тройку людей, которым необходим коллаген
Растения, хорошо растущие в тени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников