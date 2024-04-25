В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли

Уже 3,7 миллиарда лет назад у Земли было сравнимое с нынешним магнитное поле

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Уже 3,7 миллиарда лет назад у Земли было сравнимое с нынешним магнитное поле, установили учёные из Оксфордским университетом и Массачусетским технологическим институтом. О своём открытии они рассказали в Journal of Geophysical Research.

Фото: NASA is licensed under public domain

Без магнитного поля жизнь на Земле была бы невозможна — оно защищает нас от опасного космического излучения и солнечного ветра. Но до сих пор не было ясно, когда оно появилось.

Магнитное поле Земли создаётся вращением твёрдого внутреннего ядра в жидком внешнем — по принципу динамо-машины. На самых ранних стадиях развития нашей планеты внутреннее ядро ещё не затвердело, а солнечный ветер тогда был сильнее.

Исследователи изучили образцы древней железосодержащей руды, найденные в Гренландии. Частицы железа в них ведут себя так же, как в магнитной ленте, записывая напряжённость и направление магнитного поля. Порода, датируемая возрастом 3,7 миллиарда лет, намагничена до 15 микротесл, что сравнимо с современным магнитным полем (30 микротесл).

"Извлечение надёжных записей из столь старых пород чрезвычайно сложно, и было действительно интересно видеть, как первичные магнитные сигналы начинают проявляться, когда мы анализировали эти образцы в лаборатории. Это важный шаг вперед, поскольку мы пытаемся определить роль древнего магнитного поля, когда жизнь на Земле только зарождалась", — объясняет профессор факультета наук о Земле Оксфордского университета Клэр Николс.

Серьёзная проблема реконструкции тех давних событий — в воздействии внешних факторов на артефакты, способные дать о них представление. Тут исследователям повезло — в Гренландии очень мощная континентальная кора, которая защитила породы от перемагничивания.

Изучение эволюции магнитного поля Земли даёт понимание её будущего: как скоро остынут недра планеты, что будет с её атмосферой (есть гипотеза, что магнитное поле очистило её от ксенона).