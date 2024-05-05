Россияне назвали самый популярный вид транспорта для путешествий

Автомобиль стал самым популярным видом транспорта для путешествий в России

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Автомобиль стал предпочтительным средством передвижения для туристических поездок среди россиян, как показал недавний опрос, проведенный Координационным центром правительства РФ. Цель опроса — узнать мнение граждан о внутреннем туризме.

Фото: flickr.com by Николас А. Тонелли is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Более 2000 человек приняли участие в исследовании, и из них 65% выразили желание провести отпуск, путешествуя по России. Это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда таких было 53%.

В 2024 году автомобиль был выбран 51% опрошенных (+15 п. п. по сравнению с 2023 годом) как основное средство передвижения, опережая поезд (48%, -6 п. п. к 2023 году) и самолёт (34%, -7 п. п. к 2023 году), по данным ведомства.

Тем не менее, в Координационном центре отмечают, что удовлетворенность условиями путешествий на автомобиле в России остаётся на среднем уровне, с оценкой в 3.55 балла из 5 возможных.