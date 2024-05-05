США требуют от Китая и России принять уникальное обязательство: контроль над ядерным оружием должен остаться за человеком

Reuters: США призвали Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием

0:42 Your browser does not support the audio element. Наука

США призывают Китай и Россию присоединиться к международному обязательству, которое гарантирует, что контроль над ядерным оружием будет осуществляться человеком, а не искусственным интеллектом.

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Пол Дин из Госдепартамента подчеркнул приверженность этому принципу со стороны США, Франции и Великобритании и выразил надежду на поддержку от Китая и России, сообщает Reuters.

Пока от Китая не поступило ответа, но вопрос контроля ИИ над ядерным вооружением обсуждался на недавних переговорах между госсекретарем США и китайским министром иностранных дел, и обе стороны договорились продолжить обсуждение рисков и мер безопасности.