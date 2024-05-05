Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали основные ошибки кошатников
Как ухаживать за пионами
Автомобиль стал самым популярным видом транспорта для путешествий в России
Косметические продукты, которые необходимо взять с собой в самолет
Россиянам рассказали, как купить квартиру и увеличить пенсию
Спорт и травмы: как не усугубить ситуацию
Катя Гордон высказалась о проблеме женского алкоголизма в России
Страхование недвижимости в Сбербанке: специфика
Эксперт: одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи
США требуют от Китая и России принять уникальное обязательство: контроль над ядерным оружием должен остаться за человеком

Reuters: США призвали Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием

0:42
Наука

США призывают Китай и Россию присоединиться к международному обязательству, которое гарантирует, что контроль над ядерным оружием будет осуществляться человеком, а не искусственным интеллектом.

Reuters: США призвали Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пол Дин из Госдепартамента подчеркнул приверженность этому принципу со стороны США, Франции и Великобритании и выразил надежду на поддержку от Китая и России, сообщает Reuters.

Пока от Китая не поступило ответа, но вопрос контроля ИИ над ядерным вооружением обсуждался на недавних переговорах между госсекретарем США и китайским министром иностранных дел, и обе стороны договорились продолжить обсуждение рисков и мер безопасности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Террористов с Банковой в России объявили в розыск Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Последние материалы
Автомобиль стал самым популярным видом транспорта для путешествий в России
Косметические продукты, которые необходимо взять с собой в самолет
Россиянам рассказали, как купить квартиру и увеличить пенсию
Спорт и травмы: как не усугубить ситуацию
Reuters: США призвали Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием
Катя Гордон высказалась о проблеме женского алкоголизма в России
Страхование недвижимости в Сбербанке: специфика
Эксперт: одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи
Врач Кондрахин: сильные эмоции увеличивают риск возникновения инсульта
ОСАГО: история появления и предназначение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников