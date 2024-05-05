США призывают Китай и Россию присоединиться к международному обязательству, которое гарантирует, что контроль над ядерным оружием будет осуществляться человеком, а не искусственным интеллектом.
Пол Дин из Госдепартамента подчеркнул приверженность этому принципу со стороны США, Франции и Великобритании и выразил надежду на поддержку от Китая и России, сообщает Reuters.
Пока от Китая не поступило ответа, но вопрос контроля ИИ над ядерным вооружением обсуждался на недавних переговорах между госсекретарем США и китайским министром иностранных дел, и обе стороны договорились продолжить обсуждение рисков и мер безопасности.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.