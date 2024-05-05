В Госдуме России рассказали, кому еще увеличат пенсии в этом году

С 1 октября ожидается увеличение военных пенсий на 4,5 процента

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 октября 2024 года планируется повышение военных пенсий на 4,5 процента, как сообщила Член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб.

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Во время своего обращения она указала, что в настоящее время средний размер военной пенсии превышает 41 тысячу рублей. Она также отметила, что последнее повышение военных пенсий было проведено 1 октября 2023 года на 19,5 процентов, согласно информации от РИА Новости.

В России установлены специальные условия для назначения пенсий военнослужащим. Например, пенсия за выслугу лет предоставляется после 20 лет службы, а также можно получить пенсионные выплаты в возрасте 45 лет при условии наличия общего трудового стажа в 25 лет.

Кроме того, определённые категории граждан могут уйти на пенсию досрочно.