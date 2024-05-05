Самые дорогие и доступные туристические направления на май 2024 года: анализ спроса и предложений

Самый дорогой тур на майские праздники обойдется в 1,3 миллиона рублей

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году самый дорогой тур на майские праздники предложил отдых в Кемере, Турция, на который российские туристы потратили 1,3 миллиона рублей. По данным сервиса Travelata. ru, пятеро путешественников, включая троих взрослых и двоих детей, проведут восемь ночей в пятизвездочном отеле с услугой "всё включено", вылетев из Москвы. В предыдущем году самый дорогой тур на майские дни стоил 811 тысяч рублей и включал поездку для шести человек на тайский остров Пхукет из Хабаровска, с проживанием 13 ночей в отеле премиум класса.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В текущем году среди наиболее доступных предложений оказался тур из Москвы в Абхазию за 24,6 тысячи рублей на человека с четырёхдневным пребыванием в отеле без звёзд, а также поездка в Санкт-Петербург, где турист заплатил 15,5 тысяч рублей за две ночи в четырёхзвёздочном отеле с завтраками.

Аналитики отмечают увеличение спроса на майские праздники в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, причём наибольшей популярностью пользуются поездки в Турцию и Египет. В отдельной статье ФедералПресс упомянул, что в топ самых дорогих мест для отдыха вошли Абрау-Дюрсо и Белокуриха, а также село Териберка в Мурманской области, где стоимость ночи составляет около 9,5 тысяч рублей.