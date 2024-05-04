Делимся самыми популярными сортами клубничков

Это самое популярное лакомство в огороде

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника - это один из самых любимых и популярных видов ягод, которые выращиваются во многих странах мира. Ее нежный вкус и аромат, сочная и сочная текстура делают её идеальным лакомством для многих людей. Но какие же сорта клубники являются самыми популярными?

Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Первым в списке самых популярных сортов клубники стоит "Селект". Этот сорт был выведен в США и отличается крупными ягодами, которые имеют ярко-красный цвет и сладкий вкус. Он также обладает высокой устойчивостью к болезням и хорошо переносит транспортировку, что делает его популярным выбором для коммерческого выращивания.

Ещё одним популярным сортом является "Элсанта", который произрастает в Нидерландах. Он отличается крупными и сочными ягодами, имеющими сладкий и ароматный вкус. Кроме того, "Элсанта" обладает высокой урожайностью и хорошо переносит перевозку, что делает его популярным выбором для экспорта.

"Клери" - еще один популярный сорт клубники, который выращивается во многих странах Европы. Он отличается крупными и яркими ягодами, имеющими сладкий и ароматный вкус. Кроме того, "Клери" обладает высокой устойчивостью к болезням и хорошо переносит хранение, что делает его популярным выбором для домашнего выращивания.

Ещё одним популярным сортом клубники является "Альбион". Он выращивается во многих странах мира и отличается крупными и сладкими ягодами, которые имеют ярко-красный цвет. "Альбион" также обладает высокой урожайностью и хорошо переносит транспортировку, что делает его популярным выбором для коммерческого выращивания.

Наконец, "Фрагария Весна" - это ещё один популярный сорт клубники, который выращивается во многих странах мира. Он отличается крупными и сочными ягодами, имеющими сладкий и ароматный вкус.