Крыши торговых центров превращаются в популярные зоны отдыха: названы плюсы и минусы такого выбора бизнесменов

Эксперты отмечают тренд на использование крыш торговых центров для общественных пространств, таких как рестораны, парки и спортивные объекты.
Светлана Ярова из RRG рассказала "Российской газете" на выставке Mallpic в Сочи, что многие проекты включают в себя преобразование крыш, особенно с хорошими видами, в открытые веранды ресторанов, спортивные площадки и парковые зоны. Примеры таких проектов можно найти в Москве, Самаре и Казани.
Однако рестораны пока осторожно относятся к идее размещения на крышах, предпочитая первые этажи, несмотря на их недостатки, такие как тополиный пух и птицы.
Виктор Гор из Gagarin Group отметил, что привлечение людей на крышу сложнее и не все ресторанные концепции подходят для такого размещения, особенно сети фаст-фуда.
Денис Хохлунов из "Росинтер Ресторантс" подчеркнул важность параметров, таких как отсутствие альтернативных ресторанных площадей и возможность работать позже, чем ТЦ. Сложности включают подготовку крыши и окупаемость до трех лет, что делает этот тренд менее привлекательным.
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