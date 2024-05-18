Археологи нашли древний рукав Нила: как блоки весом в тонны доставлялись к пирамидам

Найден бывший рукав Нила, который мог служить для перевозки блоков пирамид

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа археологов из Египта, Австралии и США обнаружила давно скрытый рукав реки Нил, который проходил рядом с более чем 30 пирамидами в Гизе, Египет. По мнению ученых, этот рукав использовался для транспортировки многотонных каменных блоков при возведении знаменитых гробниц фараонов. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Специалисты выяснили, что канал длиной около 64 километров был скрыт пустыней и сельскохозяйственными угодьями на протяжении тысячелетий. Это объясняет, почему 31 пирамида была построена именно в этом месте между 4700 и 3700 годами назад.

Археологи давно предполагали, что древние египтяне могли использовать водные пути для транспортировки массивных блоков, но точное местоположение канала оставалось неизвестным.

Команда обнаружила древнее русло с помощью радиолокационных спутниковых снимков и назвала его Ахрамат, что в переводе с арабского означает «пирамиды».

Ученые также отметили, что у многих пирамид были специальные пути, ведущие к речным гаваням, и тела фараонов доставлялись к их усыпальницам на лодках.

По мнению специалистов, со временем Ахрамат обмелел из-за сильных засух и был занесен песками, что заставило последующие династии правителей Древнего Египта строить пирамиды в других местах.