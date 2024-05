Археологи нашли древний рукав Нила: как блоки весом в тонны доставлялись к пирамидам

Международная группа археологов из Египта, Австралии и США обнаружила давно скрытый рукав реки Нил, который проходил рядом с более чем 30 пирамидами в Гизе, Египет. По мнению ученых, этот рукав использовался для транспортировки многотонных каменных блоков при возведении знаменитых гробниц фараонов. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International