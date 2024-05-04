Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей

Многие мечтают стать владельцами очаровательного котенка, но не всем следует осуществлять эту мечту.
Некоторые личностные качества могут помешать человеку стать идеальным хозяином для животного. Помимо этого, потенциальные трудности могут возникнуть из-за аллергии.
Так что прежде чем принять решение о заведении кота, убедитесь, что вы не относитесь к категориям людей, упомянутым ниже.
Если вы узнаете себя хотя бы в одном из этих описаний, возможно, вам стоит пересмотреть свое желание стать кошатником.
Занятые или ленивые
Если у вас слишком мало времени, скорее всего, вы не сможете обеспечить котенку должный уход. Помните, что коту требуется правильное питание и регулярные посещения ветеринара.
Не забывайте о необходимости приучать котенка к лотку и когтеточке, а также о регулярной расческе.
Раздражительные
В доме, где живет кот, шерсть обычно находится везде, а мягкая мебель может быть повреждена.
Если подобные ситуации вызывают у вас раздражение, возможно, стоит стать более терпеливым или отказаться от заведения животного.
Аллергики
Убедитесь, что у вас нет аллергии на котью шерсть, так как наличие животного в доме для аллергиков часто связано с проблемами.
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