Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей

Эксперты назвали типы людей, которым нельзя заводить кошек

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие мечтают стать владельцами очаровательного котенка, но не всем следует осуществлять эту мечту.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Некоторые личностные качества могут помешать человеку стать идеальным хозяином для животного. Помимо этого, потенциальные трудности могут возникнуть из-за аллергии.

Так что прежде чем принять решение о заведении кота, убедитесь, что вы не относитесь к категориям людей, упомянутым ниже.

Если вы узнаете себя хотя бы в одном из этих описаний, возможно, вам стоит пересмотреть свое желание стать кошатником.

Занятые или ленивые

Если у вас слишком мало времени, скорее всего, вы не сможете обеспечить котенку должный уход. Помните, что коту требуется правильное питание и регулярные посещения ветеринара.

Не забывайте о необходимости приучать котенка к лотку и когтеточке, а также о регулярной расческе.

Раздражительные

В доме, где живет кот, шерсть обычно находится везде, а мягкая мебель может быть повреждена.

Если подобные ситуации вызывают у вас раздражение, возможно, стоит стать более терпеливым или отказаться от заведения животного.

Аллергики

Убедитесь, что у вас нет аллергии на котью шерсть, так как наличие животного в доме для аллергиков часто связано с проблемами.