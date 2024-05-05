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Кардиолог объяснил, как сильные эмоции воздействуют на сердце

Врач Кондрахин: сильные эмоции увеличивают риск возникновения инсульта

1:10
Здоровье

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин предостерегает от рисков сильных эмоций для сердца, подчеркивая связь с повышенным вероятностью инсульта. В ходе интервью с Пятым каналом специалист пояснил, что чувство гнева способно нарушить работу кровеносных сосудов из-за выброса адреналина, что, в конечном счёте, может привести к инфаркту.

Врач Кондрахин: сильные эмоции увеличивают риск возникновения инсульта
Фото: Openverse by vyassaurabh411 is licensed under CC BY-ND 2.0

"Гнев — это реакция организма на какое-то раздражение, а за гнев отвечает у нас симпатическая нервная система. При гневе симпатическая нервная система выбрасывает адреналин. Адреналин, в свою очередь, спазмирует сосуды", — объяснил Андрей Кондрахин.

Также следует учитывать, что положительные эмоции могут оказывать негативное воздействие на сердце. Любая интенсивная эмоциональная реакция воспринимается организмом как стресс и сопровождается выделением адреналина, который влияет на состояние кровеносных сосудов. Как пояснил Кондрахин, во время сильных эмоций организм вынужден сужать сосуды и повышать артериальное давление для преодоления данного состояния.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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