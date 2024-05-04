Предотвращаем грибковые заболевания пионов: вот какие меры следует предпринять

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Как ухаживать за пионами

1:31
Садоводство » Советы

Травянистый пион — любимец многих садоводов, фотографов и художников. Эти крупные, ароматные и пушистые цветы рисовали, фотографировали и даже вышивали на протяжении веков. Перистые края лепестков и их нежный внешний вид в сочетании с замечательным разнообразием прекрасных цветов на выбор делают их неотразимыми. Тот факт, что пионы являются многолетними растениями, делает их ещё лучше, потому что каждые несколько лет их можно делить, чтобы получить больше.

Как ухаживать за пионами
Фото: commons.wikimedia.org. by Mulhouseville is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пион — восхитительный цветок для срезки. Они цветут около двух недель. Несмотря на короткий сезон цветения, стоит посадить их в саду.

Травянистому пиону нужно полное солнце. Древовидный пион предпочитает лёгкую тень в дневную жару.

Пионы восприимчивы к ботритису — грибку, который может вызывать гниение молодых побегов и появление неприглядных пятен на листьях. Этот фитофтороз препятствует развитию цветочных почек.

Все растения нуждаются в циркуляции воздуха, и пионы ничем не отличаются. Поддержание хорошей циркуляции воздуха между ветвями и листьями поможет предотвратить грибковые заболевания. Это можно сделать, удалив все ветви, которые растут обратно к центру растения, вызывая скученность. Также важно, чтобы они не были загромождены окружающими растениями.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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