Возможное открытие филиала Эрмитажа в Алматы: переговоры с Казахстаном

Делегация Законодательного собрания Санкт-Петербурга провела переговоры с представителями правительства Казахстана о возможном открытии филиала Эрмитажа в Алматы.
Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский после встречи с заместителем председателя Мажилиса Парламента Казахстана Альбертом Рау в Астане. По словам Александра Бельского, соглашение предполагает неформальное взаимодействие, поэтому было решено создать дорожную карту с мероприятиями, направленными на развитие сотрудничества. В ходе переговоров были предложены новые идеи, которые могут воплотиться в конкретные проекты, включая открытие филиала Эрмитажа в Алматы. Кроме того, обсуждались вопросы развития законодательства и укрепления межгосударственных и межрегиональных отношений.
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