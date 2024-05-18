Возможное открытие филиала Эрмитажа в Алматы: переговоры с Казахстаном

Эрмитаж откроет филиал в Казахстане после переговоров с властями

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Делегация Законодательного собрания Санкт-Петербурга провела переговоры с представителями правительства Казахстана о возможном открытии филиала Эрмитажа в Алматы.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский после встречи с заместителем председателя Мажилиса Парламента Казахстана Альбертом Рау в Астане. По словам Александра Бельского, соглашение предполагает неформальное взаимодействие, поэтому было решено создать дорожную карту с мероприятиями, направленными на развитие сотрудничества. В ходе переговоров были предложены новые идеи, которые могут воплотиться в конкретные проекты, включая открытие филиала Эрмитажа в Алматы. Кроме того, обсуждались вопросы развития законодательства и укрепления межгосударственных и межрегиональных отношений.