Исследователи задались вопросом, когда появится первый мотоцикл "миллионер"

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В тройку "золотых" мотоциклов вошло три модели, кто из них первым заберет миллион?

1:55
Наука

Сегодня никого не поражают экстремально высокие цены на классические автомобили, которые готовы заплатить богатые коллекционеры на элитных торгах. Новый мировой рекорд установил Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года выпуска, проданный 5 мая 2022 года на аукционе Sotheby's за $143 миллиона. Однако пока в мире мотоциклов не появилось "миллионеров".

Ближе всех к миллионной черте оказался позолоченный мотоцикл чемпиона мира по мотогонкам Айвена Могера, проданный в США за $1,7 миллиона в прошлом десятилетии. Однако этот рекорд не признали, так как в эту стоимость вошли еще несколько мотоциклов и экспонатов музея.

Двумя годами ранее попытались продать Harley за $1,65 миллиона, который прославился благодаря фильму "Беспечный ездок" 1969 года, где катался известный актер Питер Фонда. Однако сделка не состоялась из-за сомнений в подлинности мотоцикла.

Все остальные попытки достичь желанного миллиона выглядели гораздо скромнее. Например, паровой мотоцикл Сильвестера Ропера был продан в 2012 году за $425 тысяч. Мотоцикл Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide, принадлежавший Элвису Пресли и выпущенный в 1976 году, ушел с молотка за $300 тысяч.

Сегодня тройка, приближенных к рекордным суммам, включает в себя Harley-Davidson "Star Tank" 1908 года за $935 тысяч, Vincent Black Lightning 1951 года за $929 тысяч и Crocker 1936 года за $825 тысяч.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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