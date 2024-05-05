Исследователи задались вопросом, когда появится первый мотоцикл "миллионер"

Сегодня никого не поражают экстремально высокие цены на классические автомобили, которые готовы заплатить богатые коллекционеры на элитных торгах. Новый мировой рекорд установил Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года выпуска, проданный 5 мая 2022 года на аукционе Sotheby's за $143 миллиона. Однако пока в мире мотоциклов не появилось "миллионеров".
Ближе всех к миллионной черте оказался позолоченный мотоцикл чемпиона мира по мотогонкам Айвена Могера, проданный в США за $1,7 миллиона в прошлом десятилетии. Однако этот рекорд не признали, так как в эту стоимость вошли еще несколько мотоциклов и экспонатов музея.
Двумя годами ранее попытались продать Harley за $1,65 миллиона, который прославился благодаря фильму "Беспечный ездок" 1969 года, где катался известный актер Питер Фонда. Однако сделка не состоялась из-за сомнений в подлинности мотоцикла.
Все остальные попытки достичь желанного миллиона выглядели гораздо скромнее. Например, паровой мотоцикл Сильвестера Ропера был продан в 2012 году за $425 тысяч. Мотоцикл Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide, принадлежавший Элвису Пресли и выпущенный в 1976 году, ушел с молотка за $300 тысяч.
Сегодня тройка, приближенных к рекордным суммам, включает в себя Harley-Davidson "Star Tank" 1908 года за $935 тысяч, Vincent Black Lightning 1951 года за $929 тысяч и Crocker 1936 года за $825 тысяч.
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