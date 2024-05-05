Какие ошибки допускает каждый владелец кошки: не губите своих пушистиков

Для обеспечения счастливой и долгой жизни своего питомца, владельцам следует научиться грамотному уходу за животными.
Частые ошибки могут иметь серьезные последствия.
Запрет на рукоприкладство
Еще десять лет назад многие смеялись над идеей запрета бить кошек, и некоторые до сих пор не видят в этом ничего плохого. Однако специалисты настаивают, что это может быть роковой ошибкой.
Даже "легкий" удар по человеческим меркам может вызвать у кошки трещины в костях или повреждения внутренних органов. Поэтому избегайте использования физических наказаний в воспитании.
Недопустимость человеческих остатков пищи
Важно помнить, что человеческая пища, как правило, не подходит для животных. Отказ от экспериментов с питанием вашего питомца может продлить его жизнь.
Опасность самолечения
Высокие цены на ветеринарные услуги могут отпугивать, но это не повод избегать посещения клиники, особенно в серьезных случаях. Владелец не может корректно диагностировать болезни, и только квалифицированный ветеринар способен разработать правильную схему лечения.
Не рискуйте здоровьем вашего питомца, обращаясь за профессиональной помощью в нужный момент.
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