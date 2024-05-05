Какие ошибки допускает каждый владелец кошки: не губите своих пушистиков

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Эксперты назвали основные ошибки кошатников

1:18
Зоосфера » Кошки

Для обеспечения счастливой и долгой жизни своего питомца, владельцам следует научиться грамотному уходу за животными.

Эксперты назвали основные ошибки кошатников
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Частые ошибки могут иметь серьезные последствия.

Запрет на рукоприкладство

Еще десять лет назад многие смеялись над идеей запрета бить кошек, и некоторые до сих пор не видят в этом ничего плохого. Однако специалисты настаивают, что это может быть роковой ошибкой.

Даже "легкий" удар по человеческим меркам может вызвать у кошки трещины в костях или повреждения внутренних органов. Поэтому избегайте использования физических наказаний в воспитании.

Недопустимость человеческих остатков пищи

Важно помнить, что человеческая пища, как правило, не подходит для животных. Отказ от экспериментов с питанием вашего питомца может продлить его жизнь.

Опасность самолечения

Высокие цены на ветеринарные услуги могут отпугивать, но это не повод избегать посещения клиники, особенно в серьезных случаях. Владелец не может корректно диагностировать болезни, и только квалифицированный ветеринар способен разработать правильную схему лечения.

Не рискуйте здоровьем вашего питомца, обращаясь за профессиональной помощью в нужный момент.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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