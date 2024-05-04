С преступниками больше беседу не ведём. Киевскую банду объявили в розыск в России

Террористов с Банковой в России объявили в розыск

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Сегодня одной из самых позитивный новостей за последние дни стало известие об объявлении в розыск пока ещё президента Украины Владимира Зеленского и бывшего его коллегу Петра Порошенко.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", — указывает карточка в базе Министерства внутренних дел РФ.

Местом рождения разыскиваемого указан — Кривой Рог Днепропетровской области Украины, а национальность — украинец. Статьи УК РФ, по которым их разыскивают, не разглашаются. А жаль.

Вместе с ними "до кучи" МВД России объявило в розыск следующих граждан Незалежной:

бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко ,

командующего сухопутными войсками Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александра Павлюка ,

, командующего сухопутными войсками Вооружёнными силами Украины (ВСУ) , бывшего главу министерства обороны Украины Михаила Коваля ,

бывшего секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александра Литвиненко ,

, бывшего секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины , бывшего главу министерства юстиции Украины Павла Петренко ,

, бывшего главу Нацбанка Украины Степана Кубива ,

, бывшего главу министерства финансов Украины Александра Шлапака.

Может быть кто-то ещё будет объявлен в розыск, но это уже не так важно. Поскольку, самое важное, разумеется, — это Зеленский.

Можно ухмыляться сквозь губу, доказывая своему товарищу, что это не имеет какого-то значения. Но значение это имеет, и очень немалое. И это к бабке не ходи.

С террористами и преступниками Москва никогда не будет вести переговоров. А когда Запад понял, что войну Украина проиграла, новым месседжем украинских кураторов стала тема переговоров Кремля и Киева. И рано или поздно западные хозяева своего ставленника Зеленского они всё же к этому подвели бы.

И абсолютно плевать на его уязвлённое самолюбие — или ты идёшь на переговоры, или под реальной угрозой становятся твоя жизнь, а может, и жизнь твоей семьи (Запад легко пойдёт и на такое). Поэтому ни в какую позу "обиженки" Зеленский становиться не будет — испугается последствий.

А если с террористами переговоров Кремль вести не желает, то это явный посыл Западу, что и с бандой Зеленского Россия вести переговоры о мире не собирается.

Плюс ко всему, это гениальный ход под потерю легитимности Зеленского после 20 мая. Даже поэтому с ним никто теперь не станет вести переговоры. Помимо Запада, это откровенный намёк странам глобального Юга, чтобы и они также не имели дел с нынешней властью Украины.

И пока Россия объявляет о том, что бывший комик, дорвавшийся до пика власти на Украине, объявлен в розыск, следом вдогонку в Сети запустили не менее интересную.

"Путин планирует встретиться с Си Цзиньпином в Китае через несколько дней после начала его нового срока полномочий", — разлетелась по Интернету суперсимволичная весть.

Это жест всему миру — первым государством, которое посетит президент Российской Федерации после инаугурации, станет Китайская Народная Республика.

"Президент России планирует посетить Китай уже через неделю после начала нового срока полномочий, подчёркивая растущую важность связей между двумя странами. Поездка запланирована на 15-16 мая, сообщил источник, знакомый с планами Кремля. Даты еще могут немного измениться, но даже если это произойдет, поездка для переговоров с Си Цзиньпином станет первым зарубежным визитом Путина после инаугурации", — заявил сегодня американский рупор Bloomberg.

Дружба без границ Пекина и Москвы невероятно бесит Запад. Ведь именно она (по его мнению) помогала РФ выдерживать санкции. Благодаря продажам нефти РФ и покупкам электроники, промоборудования и машин товарооборот РФ с КНР достиг рекордных 240 млрд долларов в прошлом году, что больше чем в два раза превысило 108 млрд долларов 2020 года. И останавливаться дружить эти русские и китайцы, не собираются, негодует Запад.