Страхование недвижимости в Сбербанке

Сбербанк предлагает программу страхования квартиры или дома.
Оформление страхового полиса возможно через классическую схему или дистанционное страхование. Оба вида страховых полисов имеют одинаковую юридическую силу.
При оформлении страхового полиса в онлайн режиме клиенты могут сэкономить на бонусах "Спасибо".
В программу страховой защиты включены различные риски, включая пожар, взрыв, падение летательных аппаратов и другие.
При наступлении страхового случая, клиенты должны выполнить определенные действия для получения компенсации. Стоимость страховки в Сбербанке достаточно низкая, а цена компенсации — высокая.
Недостаток оформления страхового полиса в Сбербанке — необходимость ждать 15 дней, пока соглашение вступит в силу.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.