Страхование недвижимости в Сбербанке

Страхование недвижимости в Сбербанке: специфика

0:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сбербанк предлагает программу страхования квартиры или дома.

Оформление страхового полиса возможно через классическую схему или дистанционное страхование. Оба вида страховых полисов имеют одинаковую юридическую силу.

При оформлении страхового полиса в онлайн режиме клиенты могут сэкономить на бонусах "Спасибо".

В программу страховой защиты включены различные риски, включая пожар, взрыв, падение летательных аппаратов и другие.

При наступлении страхового случая, клиенты должны выполнить определенные действия для получения компенсации. Стоимость страховки в Сбербанке достаточно низкая, а цена компенсации — высокая.

Недостаток оформления страхового полиса в Сбербанке — необходимость ждать 15 дней, пока соглашение вступит в силу.