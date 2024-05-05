Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали основные ошибки кошатников
Как ухаживать за пионами
Автомобиль стал самым популярным видом транспорта для путешествий в России
Косметические продукты, которые необходимо взять с собой в самолет
Россиянам рассказали, как купить квартиру и увеличить пенсию
Спорт и травмы: как не усугубить ситуацию
Reuters: США призвали Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием
Катя Гордон высказалась о проблеме женского алкоголизма в России
Эксперт: одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи
Страхование недвижимости в Сбербанке

Страхование недвижимости в Сбербанке: специфика

0:53
Страхование

Сбербанк предлагает программу страхования квартиры или дома.

Оформление страхового полиса возможно через классическую схему или дистанционное страхование. Оба вида страховых полисов имеют одинаковую юридическую силу.

При оформлении страхового полиса в онлайн режиме клиенты могут сэкономить на бонусах "Спасибо".

В программу страховой защиты включены различные риски, включая пожар, взрыв, падение летательных аппаратов и другие.

При наступлении страхового случая, клиенты должны выполнить определенные действия для получения компенсации. Стоимость страховки в Сбербанке достаточно низкая, а цена компенсации — высокая.

Недостаток оформления страхового полиса в Сбербанке — необходимость ждать 15 дней, пока соглашение вступит в силу.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Террористов с Банковой в России объявили в розыск Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Последние материалы
Автомобиль стал самым популярным видом транспорта для путешествий в России
Косметические продукты, которые необходимо взять с собой в самолет
Россиянам рассказали, как купить квартиру и увеличить пенсию
Спорт и травмы: как не усугубить ситуацию
Reuters: США призвали Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием
Катя Гордон высказалась о проблеме женского алкоголизма в России
Страхование недвижимости в Сбербанке: специфика
Эксперт: одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи
Врач Кондрахин: сильные эмоции увеличивают риск возникновения инсульта
ОСАГО: история появления и предназначение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников