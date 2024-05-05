Приготовьте полезный веганский перекус в мексиканском стиле: тако с цветной капустой и кремом из кешью

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Тако с цветной капустой и кремом из кешью: сытный перекус

1:41
Еда

Тако с цветной капустой и кремом из кешью — вкусное блюдо мексиканской кухни для питательного завтрака или сытного ужина.

Тако с цветной капустой и кремом из кешью: сытный перекус
Фото: commons.wikimedia.org by Thelmadatter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 12 цельнозерновых лепёшек
  • 4 зубчика чеснока, натёртых
  • 2 кочана цветной капусты
  • 1 тёртый зелёный перец чили
  • 1/4 стакана масла кешью
  • 1/4 стакана масла виноградных косточек
  • 3 столовые ложки сока лайма
  • 2 чайные ложки молотого тмина
  • 2 чайные ложки копчёной паприки
  • Ломтики авокадо
  • Ломтики редиса
  • Дольки лайма
  • Листья кинзы

Приготовление

  1. В миске смешайте перец чили, 1 тёртый зубчик чеснока, масло кешью, сок лайма и 3 столовые ложки воды. Добавьте соль по вкусу. Отложите в сторону.
  2. Разогрейте духовку до 230 градусов. В другой миске смешайте оставшийся чеснок, тмин, масло из виноградных косточек и паприку.
  3. Разложите цветную капусту на противне с бортиками. Вылейте смесь пряных масел на цветную капусту, затем перемешайте. Запекайте 15-20 минут. Достаньте из духовки и переверните соцветия. Запекайте ещё 15-20 минут.
  4. Нагрейте сковороду на средне-сильном огне. Поджаривайте лепёшки примерно 1 минуту или пока они не прогреются. Переложите на сервировочные тарелки.
  5. Намажьте каждую лепёшку соусом из кешью. Сверху выложите цветную капусту. Украсьте авокадо, редисом и листьями кинзы. Подавайте с дольками лайма.
Тако & соус из цветной капусты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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