Приготовьте полезный веганский перекус в мексиканском стиле: тако с цветной капустой и кремом из кешью

Тако с цветной капустой и кремом из кешью: сытный перекус

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Тако с цветной капустой и кремом из кешью — вкусное блюдо мексиканской кухни для питательного завтрака или сытного ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Thelmadatter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

12 цельнозерновых лепёшек

4 зубчика чеснока, натёртых

2 кочана цветной капусты

1 тёртый зелёный перец чили

1/4 стакана масла кешью

1/4 стакана масла виноградных косточек

3 столовые ложки сока лайма

2 чайные ложки молотого тмина

2 чайные ложки копчёной паприки

Ломтики авокадо

Ломтики редиса

Дольки лайма

Листья кинзы

Приготовление

В миске смешайте перец чили, 1 тёртый зубчик чеснока, масло кешью, сок лайма и 3 столовые ложки воды. Добавьте соль по вкусу. Отложите в сторону. Разогрейте духовку до 230 градусов. В другой миске смешайте оставшийся чеснок, тмин, масло из виноградных косточек и паприку. Разложите цветную капусту на противне с бортиками. Вылейте смесь пряных масел на цветную капусту, затем перемешайте. Запекайте 15-20 минут. Достаньте из духовки и переверните соцветия. Запекайте ещё 15-20 минут. Нагрейте сковороду на средне-сильном огне. Поджаривайте лепёшки примерно 1 минуту или пока они не прогреются. Переложите на сервировочные тарелки. Намажьте каждую лепёшку соусом из кешью. Сверху выложите цветную капусту. Украсьте авокадо, редисом и листьями кинзы. Подавайте с дольками лайма.