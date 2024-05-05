Приготовьте полезный веганский перекус в мексиканском стиле: тако с цветной капустой и кремом из кешью

Тако с цветной капустой и кремом из кешью — вкусное блюдо мексиканской кухни для питательного завтрака или сытного ужина.
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Ингредиенты
12 цельнозерновых лепёшек
4 зубчика чеснока, натёртых
2 кочана цветной капусты
1 тёртый зелёный перец чили
1/4 стакана масла кешью
1/4 стакана масла виноградных косточек
3 столовые ложки сока лайма
2 чайные ложки молотого тмина
2 чайные ложки копчёной паприки
Ломтики авокадо
Ломтики редиса
Дольки лайма
Листья кинзы
Приготовление
В миске смешайте перец чили, 1 тёртый зубчик чеснока, масло кешью, сок лайма и 3 столовые ложки воды. Добавьте соль по вкусу. Отложите в сторону.
Разогрейте духовку до 230 градусов. В другой миске смешайте оставшийся чеснок, тмин, масло из виноградных косточек и паприку.
Разложите цветную капусту на противне с бортиками. Вылейте смесь пряных масел на цветную капусту, затем перемешайте. Запекайте 15-20 минут. Достаньте из духовки и переверните соцветия. Запекайте ещё 15-20 минут.
Нагрейте сковороду на средне-сильном огне. Поджаривайте лепёшки примерно 1 минуту или пока они не прогреются. Переложите на сервировочные тарелки.
Намажьте каждую лепёшку соусом из кешью. Сверху выложите цветную капусту. Украсьте авокадо, редисом и листьями кинзы. Подавайте с дольками лайма.