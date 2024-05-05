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Катя Гордон заступилась за Леру Кудрявцеву после сканадала с Волочковой: мы бы оплатили ей лечение

Катя Гордон высказалась о проблеме женского алкоголизма в России

1:00
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон продолжила размышлять на тему женского алкоголизма после публичной перепалки с Анастасией Волочковой.

Катя Гордон высказалась о проблеме женского алкоголизма в России
Фото: https://vk.com/katyagordon by ВК-аккаунт Екатерины Гордон is licensed under public domain

Гордон заявила, что "одна публичная дама спивается". Скандалы вокруг данной персоны Гордон назвала "дикими" и "земляными". Телеведущая Лера Кудрявцева предлагала балерине помощь. 

"Моя подруга не публично, за кадром предложила ей помощь. Честно… мы бы оплатили ей и лечение и психиатра, если надо. Вместо этого старая песня про "вы мне завидуете и поток …. (ругани)", — написала юрист в свом микроблоге.

Она рассказала, что алкоголизм в России культивировался со времён Петра 1.

"Получили бухающую нацию, где бабы алкоголички бросают детей, уходят в загул и ведут себя позорно", — объяснила Екатерина.

Гордон рассказала, что она знает людей, которые гибли от алкоголя.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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