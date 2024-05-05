Катя Гордон заступилась за Леру Кудрявцеву после сканадала с Волочковой: мы бы оплатили ей лечение

Юрист Екатерина Гордон продолжила размышлять на тему женского алкоголизма после публичной перепалки с Анастасией Волочковой.
Гордон заявила, что "одна публичная дама спивается". Скандалы вокруг данной персоны Гордон назвала "дикими" и "земляными". Телеведущая Лера Кудрявцева предлагала балерине помощь.
"Моя подруга не публично, за кадром предложила ей помощь. Честно… мы бы оплатили ей и лечение и психиатра, если надо. Вместо этого старая песня про "вы мне завидуете и поток …. (ругани)", — написала юрист в свом микроблоге.
Она рассказала, что алкоголизм в России культивировался со времён Петра 1.
"Получили бухающую нацию, где бабы алкоголички бросают детей, уходят в загул и ведут себя позорно", — объяснила Екатерина.
Гордон рассказала, что она знает людей, которые гибли от алкоголя.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.