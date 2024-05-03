Катя Гордон встретила Волочкову в самолёте и сказала всё, что о ней думает: "Это стыдоба"

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Катя Гордон обрушилась с критикой на Анастасию Волочкову: "Зачем врать?"

1:00
Шоу-бизнес

Юрист и певица Екатерина Гордон разоблачила летящую в эконом-классе Анастасию Волочкову.

Катя Гордон обрушилась с критикой на Анастасию Волочкову: "Зачем врать?"
Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Гордон обеспокоена тем, что творится с экс-примой Большого театра. Она считает, что балерина "спивается".

"Очередной пост, за который ей хочется дать по щекам, умыть холодной водой и сказать: "Настя! Гони ты этих подруг, которые тебе такое позволяют выставлять!" — написала Гордон в своём Telegram-канале.

Екатерина считает, что Волочкова лишь пытается изобразить богатую жизнь, но при этом летает эконом классом, захватив с собой букет цветов из Москвы.

"Не миллион стоил твой честный эконом билет, зачем врать? Это стыдоба", — выразила своё мнение Гордон.

Юрист рассказала, что Волочкова отдыхает на "простецкой вилле", но "впаривает" народу другое.

Ранее сообщалось, что отдыхающая на Мальдивах Анастасия Волочкова получила травму.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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