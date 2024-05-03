Катя Гордон встретила Волочкову в самолёте и сказала всё, что о ней думает: "Это стыдоба"

Юрист и певица Екатерина Гордон разоблачила летящую в эконом-классе Анастасию Волочкову.
Гордон обеспокоена тем, что творится с экс-примой Большого театра. Она считает, что балерина "спивается".
"Очередной пост, за который ей хочется дать по щекам, умыть холодной водой и сказать: "Настя! Гони ты этих подруг, которые тебе такое позволяют выставлять!" — написала Гордон в своём Telegram-канале.
Екатерина считает, что Волочкова лишь пытается изобразить богатую жизнь, но при этом летает эконом классом, захватив с собой букет цветов из Москвы.
"Не миллион стоил твой честный эконом билет, зачем врать? Это стыдоба", — выразила своё мнение Гордон.
Юрист рассказала, что Волочкова отдыхает на "простецкой вилле", но "впаривает" народу другое.
Ранее сообщалось, что отдыхающая на Мальдивах Анастасия Волочкова получила травму.
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