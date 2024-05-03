Катя Гордон встретила Волочкову в самолёте и сказала всё, что о ней думает: "Это стыдоба"

Катя Гордон обрушилась с критикой на Анастасию Волочкову: "Зачем врать?"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист и певица Екатерина Гордон разоблачила летящую в эконом-классе Анастасию Волочкову.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Гордон обеспокоена тем, что творится с экс-примой Большого театра. Она считает, что балерина "спивается".

"Очередной пост, за который ей хочется дать по щекам, умыть холодной водой и сказать: "Настя! Гони ты этих подруг, которые тебе такое позволяют выставлять!" — написала Гордон в своём Telegram-канале.

Екатерина считает, что Волочкова лишь пытается изобразить богатую жизнь, но при этом летает эконом классом, захватив с собой букет цветов из Москвы.

"Не миллион стоил твой честный эконом билет, зачем врать? Это стыдоба", — выразила своё мнение Гордон.

Юрист рассказала, что Волочкова отдыхает на "простецкой вилле", но "впаривает" народу другое.

Ранее сообщалось, что отдыхающая на Мальдивах Анастасия Волочкова получила травму.